Topo

Notícias

Aposentada usada como laranja em fraude do INSS enfrenta mais de 200 processos na Justiça

21/09/2025 14h33

Uma aposentada de 72 anos, moradora de Fortaleza, se viu no centro de um escândalo de fraude contra o INSS. Francisca da Silva de Souza afirma ter sido enganada ao assinar um contrato acreditando contratar um empréstimo de R$ 1,5 mil. O documento, na verdade, a tornou presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), investigada por desviar R$ 275 milhões por meio de descontos indevidos em benefícios.

Analfabeta e com renda mensal de R$ 900,00, Francisca passou a receber notificações da Justiça e já acumula mais de 200 ações, inclusive com bloqueio de bens. A Defensoria Pública do Ceará entrou com ação para desvinculá-la da entidade e sustenta que ela foi usada como "laranja" em um esquema que teria envolvido até o pagamento de propina a servidores do INSS.

As investigações da Polícia Federal, CGU e MPF continuam em andamento. Enquanto isso, Francisca luta para provar que também é vítima da fraude e busca recuperar os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

O que o reconhecimento mais amplo do Estado da Palestina significa para os palestinos e para Israel?

Casa é arrancada e vai parar em cima de carro durante temporal em SC; veja

Incêndio de grandes proporções atinge Serra da Cantareira, em Mairiporã-SP

Ataque de drone israelense no sul do Líbano mata cinco pessoas, incluindo crianças, segundo ministério

Atos contra anistia e PEC da Blindagem começam a movimentar Rio e SP

'Para mudar esse País, temos que mudar o Congresso', diz José Dirceu em ato em Brasília

Israel diz que 'não haverá Estado palestino' reconhecido por Reino Unido, Austrália e Canadá

Sabesp: Volume armazenado em mananciais da RMSP cai 0,2 pp em 1 dia, para 32,1%

Nas redes, esquerda e artistas impulsionam atos contra PEC da Blindagem e anistia a Bolsonaro

Atlético de Madrid empata na visita ao Mallorca (1-1); Julián Álvarez perde pênalti

Macron exige libertação de reféns de Gaza para abrir 'embaixada na Palestina'