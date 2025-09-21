Topo

Notícias

Aeroportos europeus correm para consertar falha no check-in após interrupção por ação hacker

21/09/2025 12h39

BERLIM (Reuters) - Alguns dos maiores aeroportos da Europa, incluindo o Heathrow de Londres, o mais movimentado da região, correram no domingo para restaurar as operações dos sistemas de check-in automático após a interrupção causada por hackers no dia anterior.

O incidente atingiu o fornecedor de sistemas de check-in e embarque Collins Aerospace, de propriedade da RTX, interrompendo as operações no sábado em Heathrow, no Aeroporto de Berlim e em Bruxelas, onde os passageiros enfrentaram longas filas, dezenas de cancelamentos e atrasos.

As interrupções diminuíram significativamente no início do domingo, apesar de alguns atrasos, de acordo com as autoridades aeroportuárias e os dados, enquanto os órgãos reguladores regionais disseram que estavam investigando a origem do incidente.

A interrupção é a mais recente em uma série de ataques que atingiram setores que vão desde a saúde até o setor automotivo. Uma violação na montadora Jaguar Land Rover interrompeu a produção, enquanto outra causou perdas de centenas de milhões de libras à Marks & Spencer.

A RTX chamou o incidente de "interrupção relacionada à cibernética" e disse que ele afetou seu software MUSE, que é usado por várias companhias aéreas. A RTX não estava imediatamente disponível para comentários no domingo.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Otan discutirá violação de espaço aéreo pela Rússia na terça-feira, segundo autoridades

Trump escolhe ex-advogada para posto em promotoria enquanto pressiona por investigações de adversários

Cuidado com o "gelo" nas ruas: em Houston, migrantes se organizam contra operações do ICE

Aeroportos europeus correm para consertar falha no check-in após interrupção por ação hacker

Israel rejeita reconhecimento 'unilateral' de Estado palestino

Protestos contra a PEC da Blindagem reúnem manifestantes em várias capitais

Ataques israelenses matam 31 pessoas na Cidade de Gaza, segundo médicos, enquanto tanques avançam

"Velozes e furiosos": Trabalhadores com visto H-1B correm para os EUA enquanto ordem de Trump gera confusão

Domingo de protestos contra imunidade parlamentar e possível anistia a Bolsonaro

Aston Villa marca seu 1º gol no Inglês mas fica no empate com Sunderland (1-1)

Reino Unido, Austrália e Canadá reconhecem o Estado palestino