À espera de novo tufão, filipinos se revoltam contra corrupção em projetos de adaptação climática

Milhares de filipinos protestaram em Manila neste domingo (21) contra um escândalo de corrupção envolvendo projetos "fantasmas" de infraestruturas de combate a enchentes, que teriam custado bilhões aos contribuintes. Ao mesmo tempo, o país se prepara para a chegada de mais um tufão, fenômeno climático extremo cada vez mais recorrente e intenso na região.

Quase 50 mil pessoas se reuniram pela manhã no Parque Luneta, na capital, Manila, segundo estimativas oficiais. A manifestação se estendeu por todo o dia (pelo horário local).

"É muito raro eu participar de protestos", disse Mitzi Bajet, uma designer de 30 anos, à AFP. "Chega!", afirmou ela.

Os projetos de controle de enchentes estão no centro do maior escândalo de corrupção das Filipinas em décadas. O caso já levou à queda do presidente do Senado e de Martin Romualdez, presidente da Câmara dos Deputados e primo do chefe de Estado. A polêmica virou manchete e a questão esteve no centro do discurso do Estado da Nação do presidente Ferdinand Marcos, em julho, após várias semanas de graves inundações no arquipélago.

"Se há orçamento para projetos fantasmas, por que não há orçamento para o setor da saúde?", questiona Aly Villahermosa, uma estudante de enfermagem de 23 anos, que considera o desvio de verbas públicas "verdadeiramente vergonhoso".

Teddy Casino, presidente da Bagong Alyansang Makabayan, uma aliança de organizações de esquerda, exige a devolução dos fundos e a prisão dos responsáveis.

"As pessoas estão indo às ruas e expressando sua indignação na esperança de pressionar o governo a realmente fazer seu trabalho", explica. Os manifestantes também se reuniram em uma avenida emblemática dos protestos que depuseram Ferdinand Marcos, pai do atual presidente, em 1986.

Pagamentos em dinheiro

O presidente Ferdinand Marcos Jr., que disse compreender a indignação da população, pediu que as manifestações continuassem pacíficas. Mas jornalistas da AFP viram grupos de jovens atirando pedras e garrafas contra policiais e incendiando os pneus de um caminhão perto de uma ponte que leva ao palácio presidencial.

A polícia efetuou 17 prisões, disseram as autoridades. Menos de uma hora depois, novos confrontos eclodiram quando a polícia usou canhões de água contra manifestantes mascarados. Policiais pegaram pedras para atirar nos participantes, observou um jornalista da AFP.

No início de setembro, os proprietários de uma construtora acusaram quase 30 parlamentares e funcionários do Departamento de Obras Públicas e Rodovias (DPWH) de receber pagamentos em dinheiro. O prejuízo financeiro é estimado em 118,5 bilhões de pesos (R$ 10,9 bilhões) entre 2023 e 2025, de acordo com o Ministério das Finanças das Filipinas. A organização Greenpeace sugeriu um valor muito maior, próximo a R$ 95,6 bilhões.

Supertufão se aproxima

Enquanto isso, milhares de pessoas deixam suas casas neste domingo no norte do país, antes da chegada do supertufão Ragasa. O fenômeno poderá causar inundações e deslizamentos de terra.

O tufão está se intensificando rapidamente e deve atingir as ilhas pouco povoadas de Batanes ou Babuyan na tarde de terça-feira (23), de acordo com a Agência Meteorológica das Filipinas, com ventos de até 230 km/h.

Evacuações de moradores também ocorrem na vizinha Taiwan.

Com AFP