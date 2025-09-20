Zelensky anuncia reunião com Trump na próxima semana na ONU

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou que se reunirá com o presidente americano Donald Trump à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima semana, em um momento no qual o conflito entre Rússia e Ucrânia se intensifica.

A Rússia fez um de seus maiores ataques aéreos na madrugada de hoje, com o lançamento de 40 mísseis e 580 drones contra a Ucrânia, em uma ofensiva que matou pelo menos três pessoas e deixou dezenas de feridos, anunciou Zelensky.

Por sua vez, o Exército ucraniano lançou um ataque com drones e matou quatro pessoas na região russa de Samara, a 800 km da frente de batalha, afirmou o governador local nas redes sociais.

A tentativa dos Estados Unidos de acabar rapidamente com a guerra está paralisada. A Rússia descartou uma reunião entre o presidente Vladimir Putin e Zelensky, o que, para Kiev, seria a única maneira de alcançar a paz.

"Esperamos sanções"

"Esperamos sanções se não houver uma reunião entre os líderes ou, por exemplo, nenhum cessar-fogo", declarou Zelensky, segundo o gabinete da presidência ucraniana.

"Estamos prontos para uma reunião com Putin. Eu falei sobre isso. Tanto bilateral quanto trilateral. Ele não está pronto", acrescentou Zelensky.

A Ucrânia também exige garantias de segurança apoiadas pelo Ocidente para impedir futuros ataques russos , em caso de acordo de paz. Mas Putin alerta que qualquer plano que considere o envio de tropas ocidentais à Ucrânia seria inaceitável.

No ataque aéreo mais recente da Rússia contra a Ucrânia, "um míssil com munições de fragmentação atingiu diretamente um edifício residencial" na cidade de Dnipro, informou Zelensky nas redes sociais.

O chefe de Estado ucraniano publicou imagens de carros e um prédio em chamas, enquanto equipes de emergência retiravam uma pessoa dos escombros.

Batalhas "intensas"

Os ataques aconteceram um dia após três aviões de combate russos violarem o espaço aéreo da Estônia, país membro da Otan na margem leste da aliança. A acusação é negada por Moscou.

A incursão provocou temores no Ocidente de uma nova e perigosa provocação por parte de Moscou, após a Polônia ter reclamado na semana passada que quase 20 drones russos sobrevoaram seu território.

Zelensky reiterou o apelo para encontrar "soluções conjuntas" para derrubar drones sobre a Ucrânia "com outros países".

A Rússia, que avança no território ucraniano há meses, anunciou neste sábado que suas tropas capturaram a localidade de Berezove, na região de Dnipropetrovsk.

A região de Kharkiv (nordeste do país) era cenário de "ações intensas" na área estratégica de Kupiansk, um centro ferroviário que a Ucrânia recuperou em sua ofensiva de 2022, informou Zelensky.

As tropas de Kiev também efetuaram ataques aéreos contra a Rússia. Na região de Samara, no sudoeste do país e a centenas de quilômetros da frente de batalha, um ataque com drones matou quatro pessoas, confirmou nas redes sociais o governador Viacheslav Fedorishchev.

Fontes russas afirmaram que as forças do país repeliram ataques ucranianos em larga escala nas regiões de Volgogrado e Rostov, enquanto uma pessoa ficou ferida na região próxima a Saratov.

O Estado-Maior ucraniano afirmou que os ataques foram direcionados contra "alvos estratégicos do agressor russo" e que suas forças provocaram danos à refinaria de petróleo de Saratov e à refinaria de Novokuibishevsk, em Samara.

Três rodadas de negociações de paz diretas entre Rússia e Ucrânia em Istambul não alcançaram avanços para acabar com a guerra e permitira, apenas, acordos para algumas trocas de prisioneiros em larga escala.

A Rússia não recua em suas exigências até agora inegociáveis, incluindo que a Ucrânia ceda completamente a região leste do Donbass, que as tropas russas controlam parcialmente.

Kiev rejeita categoricamente a possibilidade de fazer concessões territoriais e deseja que tropas europeias sejam enviadas à Ucrânia como força de paz, o que Moscou afirma ser inaceitável.

