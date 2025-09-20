Zelensky anuncia reunião com Trump na ONU e deve pedir novas sanções contra Rússia

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que se encontrará com Donald Trump na próxima semana, à margem da Assembleia Geral da ONU em Nova York, enquanto os esforços diplomáticos para encerrar a invasão russa na Ucrânia parecem estar em um impasse. Zelensky deve pedir ao presidente americano a adoção de novas sanções contra a Rússia.

Com informações da enviada especial da RFI a Kiev, Anastasia Becchio, e da AFP

Zelensky declarou a um grupo de jornalistas, incluindo da AFP, que terá "uma reunião com o presidente dos Estados Unidos" durante sua visita a Nova York para a Assembleia Geral da ONU na próxima semana. O presidente ucraniano, cujas declarações estavam sob embargo até este sábado (20), afirmou que abordará a questão das sanções contra Moscou. "Acho que estamos perdendo muito tempo se ficarmos esperando, sem impor sanções ou tomar as medidas que realmente esperamos dele", disse.

Essa nova reunião entre Zelensky e Trump é anunciada em um momento em que a Rússia intensifica seus ataques contra a Ucrânia. Donald Trump emitiu ultimatos, ameaçando com sanções, para pressionar Vladimir Putin a aceitar um compromisso para um cessar-fogo no conflito. No entanto, o presidente russo não cedeu, e o líder americano não colocou suas ameaças em prática.

Sanções contra a Rússia?

Donald Trump declarou estar disposto a impor novas sanções contra a Rússia, mas com a condição de que os europeus parem de comprar hidrocarbonetos russos ? cujas vendas são uma das principais fontes de financiamento da máquina de guerra de Moscou contra a Ucrânia.

"Acho que todos entendem, inclusive Donald Trump, que a Rússia é o único obstáculo para o fim das hostilidades. Nessa situação, o que Trump vai fazer? Não está muito claro, porque, além de impor novas sanções contra a Índia, todo o resto está em suspenso", reagiu o deputado ucraniano Oleksyi Honcharenko em entrevista a enviada especial da RFI a Kiev, Anastasia Becchio.

"Fala-se muito de Trump, mas há coisas que a Europa não faz. Não dá para discordar dele quando pergunta por que a Europa continua comprando bilhões de euros em hidrocarbonetos e outros produtos russos", completou o deputado.

Zelensky considera que Vladimir Putin não quer a paz e só a aceitará se for forçado. Trump, por outro lado, se mostrou muito mais otimista e chegou a receber o presidente russo com pompa no Alasca neste verão. Mas desde então, declarou estar decepcionado com Putin, afirmando na quinta-feira que o líder russo "o decepcionou".

Zelensky também afirmou que discutirá com Trump as "garantias de segurança" que seu país solicita aos aliados ocidentais em caso de um acordo de paz. Essas garantias visam proteger a Ucrânia contra um novo ataque russo no futuro, que Kiev considera praticamente inevitável.

Três mortos

Zelensky também pediu a construção de uma defesa antiaérea conjunta com alguns países vizinhos da Ucrânia para derrubar drones russos. Essa é uma demanda antiga da Ucrânia, que voltou à tona nas últimas semanas com a intrusão de drones russos no espaço aéreo da Polônia e a interceptação de caças russos na Estônia, na sexta-feira (19).

Essas violações do espaço aéreo de países da União Europeia, fortemente condenadas pelos ocidentais, ocorrem no momento em que a Rússia intensifica seus ataques aéreos na Ucrânia. Na noite de sexta para sábado, foram lançados 40 mísseis e cerca de 580 drones, causando três mortes e dezenas de feridos, segundo Zelensky. Pouco antes, autoridades da região de Dnipropetrovsk, no centro-leste da Ucrânia, haviam relatado um grande ataque russo com mísseis e drones, que deixou um morto e 26 feridos.