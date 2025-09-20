O que se sabe do voo 'preso no ar' após controlador aéreo dormir no plantão

O voo CCM777 da Air Corsica acabou "preso no ar", voando em círculos por cerca de uma hora depois que o controlador de tráfego aéreo caiu no sono durante seu plantão na torre de comando do Aeroporto de Ajaccio-Napoleão Bonaparte, na ilha francesa da Córsega.

O que aconteceu

O Airbus A320neo da Air Corsica iniciava suas manobras de descida quando comunicou a torre, pouco após a meia-noite, que precisava de autorização para pousar em Ajaccio. No entanto, a torre não respondia às suas chamadas.

Apenas um controlador de tráfego aéreo estava de plantão esperando pelo voo, que saiu de Paris com 27 minutos de atraso, segundo o monitoramento do FlightAware. A pista única de 2.400 metros estava totalmente apagada, de acordo com o jornal local Corse Matin.

Os pilotos então recorreram a outros controladores da região, avisaram o aeroporto e decidiram sobrevoar o Golfo de Ajaccio até que os bombeiros do Napoleão Bonaparte pudessem achar o controlador da torre. "Mas os bombeiros não tiveram resposta da torre e alertaram a polícia", contou o comandante do voo, que preferiu não se identificar, ao Corse Matin.

?? | Un vuelo París-Ajaccio (Córcega) no pudo aterrizar porque el controlador aéreo se quedó dormido.



El Airbus A320 de Air Corsica tuvo que dar vueltas sobre el Mediterráneo hasta que bomberos y policía lograron despertarlo.



pic.twitter.com/NNiOXEeUM5 -- Informa Cosmos (@InformaCosmos) September 18, 2025

Com algum esforço, funcionários conseguiram finalmente subir na torre e encontraram o controlador dormindo em sua mesa. A chegada demorou um pouco, pois ele havia deixado as travas de segurança ativadas, dificultando o acesso.

Eles o acordaram e ligaram as luzes da pista, liberando o jato para pousar. A aterrissagem aconteceu sem intercorrências, 1 hora e 18 minutos depois do previsto quando o voo deixou o aeroporto de Orly.

Em uma carreira de muitas décadas, eu nunca tinha tido que lidar com uma situação assim. Fizemos um pequeno tour [nos céus]. Não houve pânico em nenhum momento. Todo mundo se manteve calmo.

Comandante do voo, que preferiu não se identificar

O controlador foi testado para drogas e álcool, mas estava "limpo". O aeroporto de Ajaccio, que lida com mais de 50 voos comerciais por dia, se recusou a comentar o caso ao jornal britânico The Times.

O funcionário passará em consulta com um médico especializado em saúde ocupacional em breve. Segundo informou a DGAC, autoridade de aviação civil da França, ao Corse Matin, "uma reunião com o seu superior foi planejada, e uma possível sanção vem sendo considerada". Uma investigação sobre o caso foi aberta pela entidade.

Durante a comunicação com os controladores da área, a aeronave ganhou um plano B: o voo seria redirecionado para Bastia. Por muito pouco, os passageiros do CCM777 não tiveram de descer na cidade portuária do outro lado da ilha —o controlador acabou sendo acordado a tempo.

Controladores de tráfego aéreo são funcionários públicos na França e já entraram em greves diversas vezes para protestar contra suas condições de trabalho. Eles teriam equipes pequenas, sobrecarregadas, e trabalhando sob enorme cansaço e estresse. No entanto, os controladores na França são alguns dos mais bem pagos do mundo, segundo o Times, recebendo até 120 mil euros (R$ 750 mil) por ano.

A autoridade de aviação civil francesa negou que o incidente esteja relacionado à sobrecarga dos controladores por equipes reduzidas, segundo o jornal britânico The Independent. "Os níveis de funcionários estão de acordo com as exigências, com dois controladores presentes. O segundo estava em sua pausa por um período de quatro horas", disse a DGAC.

O estresse realmente pesa para estes profissionais —e eles são aposentados mais cedo, aos 50 anos, pela legislação francesa. Controladores ainda recebem salários integrais como aposentadoria.