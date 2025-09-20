Topo

Notícias

Virada Cultural Amazônia de Pé mobiliza sociedade para proteger bioma

20/09/2025 09h52

A 4ª edição da Virada Cultural Amazônia de Pé será realizada de 19 a 21 de setembro, em todo o Brasil, com mobilizações que antecedem em 50 dias a COP30, em Belém (PA). O movimento busca chamar atenção para a proteção de 50 milhões de hectares de Florestas Públicas Não Destinadas (FPNDs), consideradas essenciais no combate à crise climática.

As ações vão ocorrer nas cinco regiões do país, unindo artistas, ativistas e sociedade civil organizada sob o lema: "50 dias para a COP, 50 milhões de hectares a serem protegidos". O movimento também enviará ofícios aos governadores da Amazônia Legal solicitando audiências para apresentar propostas de gestão das florestas.

Virada Cultural Amazônia de Pé mobiliza sociedade para proteger bioma. Foto:  Amazônia de Pé/Divulgação

Notícias relacionadas:

"Desde o começo do Amazônia de Pé, o nosso grande objetivo é fazer com que na Amazônia, a produção do bioma e dos povos que vivem nela, não fosse um assunto regional, que acabasse por aqui. Que expandisse as fronteiras e fizesse esse chamado de comprometimento coletivo de lutar por esse território", disse Catarina Nefertari, Gestora de Comunicação e Mobilização da Amazônia de Pé.

"Proteger a Amazônia é uma das maiores contribuições que o Brasil pode fazer pelo futuro do planeta. Esse território contribui muito para a justiça climática e o balanço climático do mundo."

Em Belém, cidade-sede da COP30, estão previstas 64 atividades, incluindo oficinas de remédios naturais, cineclubes, rodas de conversa e apresentações culturais. A chef indígena Tainá Marajoara lidera um manifesto em defesa da cultura alimentar amazônica, enquanto coletivos como o Chibé promovem debates sobre mudanças climáticas em feiras e espaços públicos.

No Sudeste e Sul, a programação inclui a Feira Onça, em Magé (RJ), que reúne economia popular e debate climático, e atividades em Porto Alegre (RS), onde o coletivo SOS Floresta do Sabará atua na defesa de áreas de Mata Atlântica remanescentes após as enchentes de 2024.

O movimento também articula o Projeto de Lei de Iniciativa Popular Amazônia de Pé, que já reuniu mais de 300 mil assinaturas físicas e precisa alcançar 1,5 milhão para começar a tramitar no Congresso. A proposta busca dar destinação legal às FPNDs, alvo frequente de desmatamento, queimadas, grilagem e garimpo.

"As áreas destinadas para povos indígenas e quilombolas são as que menos têm incidência de crimes ambientais. Se a gente quer que o Brasil continue caminhando para um desenvolvimento econômico e social, promovendo justiça social, precisa destinar essas florestas para quem sempre as protegeu. E, assim, garantir que esse bem que é de todos fique de pé e continue por gerações promovendo uma vida melhor para todos", disse Catarina.

Dados recentes do Observatório das Florestas Públicas mostram que, entre janeiro e julho de 2025, 262,5 mil hectares foram desmatados na Amazônia, 25% deles em FPNDs. No mesmo período, 59,7 mil hectares dessas áreas foram atingidos por queimadas - três quartos em terras federais. O Pará concentrou 59% das áreas destruídas pelo fogo.

De acordo com especialistas, as FPNDs podem armazenar até 5 bilhões de toneladas de carbono. Se destruídas, podem liberar 19 bilhões de toneladas de CO?, o equivalente a 51% das emissões globais estimadas para 2024.

Para a gestora de Comunicação e Mobilização da Amazônia de Pé, engajar a sociedade a proteger a Amazônia é inspirar o ativismo mais amplo em defesa de todos os biomas do país.

"Eu quero a Amazônia de pé, mas eu também quero a Caatinga de pé, o Cerrado de pé. Entender essa interdependência entre os biomas é fundamental. Assim como eles estão super conectados, nós seres humanos também estamos com a natureza. Muitas pessoas que se aproximaram do movimento, conseguiram entender melhor o seu próprio território e conseguiram também se conectar com o seu chão, retomar sua ancestralidade, retomar a sua cultura", disse Catarina.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tribunal manda empresa indenizar homem xingado de 'viciado em atestados'

Ciberataque provoca atrasos e cancelamentos em aeroportos europeus

O electro ensolarado da dupla franco-brasileira PPJ: 'música para ser feliz'

França pretende reagir a represálias de Israel a reconhecimento do Estado da Palestina

Ratificação recorde permite entrada em vigor de 'histórico' Tratado do Alto Mar em janeiro de 2026

Virada Cultural Amazônia de Pé mobiliza sociedade para proteger bioma

Zelensky anuncia reunião com Trump na próxima semana na ONU

Emissora anfitriã, EBC prepara megaoperação para transmitir COP30

China volta a anunciar sanções contra redes sociais por conteúdos 'indesejáveis'

Visto americano: novas regras de entrevistas começam em 1º de outubro

Pedidos de boicote contra Israel ganham força no mundo cultural