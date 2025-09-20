Verstappen leva pole do GP do Azerbaijão em classificação caótica; Bortoleto larga em 13º

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 após uma classificação marcada por seis interrupções no circuito de rua de Baku, neste sábado (20).

O tetracampeão mundial superou o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) após o caos, enquanto as McLarens do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri largarão em sétimo e nono lugar no grid, respectivamente.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai iniciar a corrida da 13ª posição.

"Uma sessão classificatória muito longa. Foi muito difícil acertar as voltas. As bandeiras vermelhas deixam você sem pneus, mas estou muito feliz com o andamento do fim de semana até agora", analisou Verstappen, vencedor do GP da Itália em Monza há duas semanas.

A classificação foi interrompida em seis ocasiões devido a acidentes.

A disputa pela pole position normalmente dura uma hora, mas desta vez durou quase duas devido ao tempo necessário para evacuar os carros acidentados, recolher os destroços espalhados pela pista e reparar as muretas de proteção.

Houve três bandeiras vermelhas no Q1, a primeira parte da classificação, após acidentes envolvendo o tailandês Alexander Albon (Williams), o alemão Nico Hülkenberg (Sauber), e o argentino Franco Colapinto (Alpine).

Em seguida, houve uma interrupção no Q2 com a saída do britânico Oliver Bearman (Haas) e, finalmente, dois incidentes no Q3 com acidentes violentos envolvendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), e Piastri, líder do Mundial de Pilotos.

Ao final desse caos, Verstappen impôs sua experiência, à frente de dois inesperados perseguidores: Sainz e Lawson.

Norris não aproveitou a oportunidade que Piastri lhe concedeu, obtendo apenas o sétimo lugar após cometer um erro em sua única volta rápida do Q3.

Portanto, o britânico vai largar apenas duas posições à frente de seu companheiro de equipe, que tem 31 pontos de vantagem sobre ele na liderança da classificação do campeonato.

