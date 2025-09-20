Trump e líderes mundiais retornam à ONU nesta semana em meio aos conflitos em Gaza e na Ucrânia

Por Michelle Nichols

NAÇÕES UNIDAS (Reuters) - Líderes mundiais se reúnem em Nova York na próxima semana para uma Assembleia Geral da ONU dominada pelo retorno do presidente dos EUA, Donald Trump, à tribuna, pela guerra em Gaza e na Ucrânia, pelo crescente reconhecimento ocidental da condição de Estado palestino e pelas tensões nucleares com o Irã.

"Estamos nos reunindo em águas turbulentas - até mesmo desconhecidas", disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, uma semana antes de o órgão mundial de 193 membros receber seis dias de discursos de quase 150 chefes de Estado ou de governo, além de dezenas de outros ministros.

"As divisões geopolíticas estão se ampliando. Conflitos em andamento. A impunidade está aumentando. Nosso planeta está superaquecendo", disse ele aos repórteres na terça-feira. "E a cooperação internacional está sofrendo pressões nunca vistas em nossas vidas."

A 80ª Assembleia Geral será encabeçada por Trump, que pede a redução do financiamento dos EUA para a ONU, interrompeu o envolvimento do país com o Conselho de Direitos Humanos da organização, suspendeu o financiamento para a agência de assistência palestina e abandonou a agência cultural, a UNESCO. Ele também anunciou planos para abandonar o acordo climático de Paris e a Organização Mundial da Saúde.

Trump discursará na terça-feira, oito meses após o início de um segundo mandato marcado por severos cortes na ajuda externa dos EUA que provocaram um caos humanitário global e levantaram questões sobre o futuro da ONU, levando Guterres a tentar cortar custos e melhorar a eficiência.

"Ele gosta da Assembleia Geral. Ele gosta da atenção de outros líderes", disse o diretor da ONU do International Crisis Group, Richard Gowan, sobre Trump. "Minha suspeita é que ele usará sua presença para se vangloriar de suas muitas conquistas e, talvez, mais uma vez, defender que merece o Prêmio Nobel da Paz."

Trump descreve a ONU como tendo um "grande potencial", mas diz que ela precisa "se organizar".

O Conselho de Segurança é o único órgão da ONU que pode impor sanções, mas tem estado em um impasse nos conflitos em Gaza e na Ucrânia porque os EUA e a Rússia têm poder de veto.

Espera-se que Guterres e Trump se encontrem formalmente pela primeira vez desde que o presidente dos EUA retornou ao cargo em janeiro - uma das mais de 150 reuniões bilaterais que o chefe da ONU disse ter agendado, apelidando a semana de "a Copa do Mundo da diplomacia".