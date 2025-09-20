Trump diz que EUA atingiram suposto navio com drogas em operação

Por Idrees Ali

WASHINGTON (Reuters) - O presidente Donald Trump disse na sexta-feira que os Estados Unidos atacaram uma embarcação que, segundo ele, estava transportando drogas na área de responsabilidade do Comando Sul dos Estados Unidos, o mais recente ataque do país na região.

O último ataque - pelo menos o terceiro contra supostas embarcações de drogas - ocorre em meio a uma grande concentração militar dos EUA no sul do Caribe. Cinco aeronaves F-35 foram vistas aterrissando em Porto Rico no sábado, depois que o governo Trump ordenou que dez desses caças se juntassem ao reforço.

Em uma postagem na Truth Social na sexta-feira, Trump disse que o Pentágono realizou o ataque sob suas ordens, matando "três narcoterroristas do sexo masculino a bordo da embarcação."

"A inteligência confirmou que a embarcação estava traficando narcóticos ilícitos e estava transitando por uma passagem conhecida de narcotráfico a caminho de envenenar norte-americanos."

O Comando Sul dos EUA abrange 31 países das Américas do Sul e Central e do Caribe.

Trump não forneceu provas, mas publicou um vídeo aéreo de um minuto que mostrava uma embarcação. Aproximadamente na metade do vídeo, a embarcação parece ser atingida por pelo menos um projétil e depois explode. O vídeo termina com um único ângulo aéreo da embarcação em chamas na água.

Trump não disse de onde a embarcação partiu ou onde especificamente ocorreu o ataque.

Além dos F-35, há pelo menos sete navios de guerra dos EUA na região, bem como um submarino de propulsão nuclear.

As forças armadas dos EUA realizaram um ataque no início desta semana no sul do Caribe que teve como alvo um suposto navio do cartel de drogas venezuelano que se dirigia aos Estados Unidos.

O presidente venezuelano, Nicolas Maduro, alegou repetidamente que os EUA querem tirá-lo do poder. No mês passado, Washington dobrou sua recompensa por informações que levassem à prisão de Maduro para US$ 50 milhões, acusando-o de ligações com o tráfico de drogas e grupos criminosos, o que Maduro nega.