Topo

Notícias

Trump ameaça Venezuela com consequências 'incalculáveis' se não aceitar retorno de imigrantes

Donald Trump fez novas ameaças à Venezuela - REUTERS/Ken Cedeno
Donald Trump fez novas ameaças à Venezuela Imagem: REUTERS/Ken Cedeno

20/09/2025 14h24Atualizada em 20/09/2025 15h45

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou neste sábado (20) a Venezuela com consequências "incalculáveis" se o país não aceitar de volta os imigrantes deportados, em um momento de grande tensão entre os dois países.

"Queremos que a Venezuela aceite imediatamente todos os prisioneiros e pessoas de instituições mentais... forçados a entrar nos Estados Unidos da América", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social, antes de acrescentar que, em caso contrário, "o preço que pagarão será incalculável".

A Venezuela acusou na sexta-feira os Estados Unidos de travar uma "guerra não declarada" no Caribe e pediu uma investigação da ONU sobre os ataques contra embarcações supostamente carregadas com drogas que deixaram pelo menos 14 mortos nas últimas semanas.

Washington realiza o que chama de uma operação antidrogas no Caribe com o envio de navios de guerra para a costa da Venezuela, apoiados por caças F-35 enviados a Porto Rico.

O maior dispositivo militar dos Estados Unidos no Caribe em décadas aumentou os temores de um ataque americano em território venezuelano.

Washington não deu detalhes que comprovem suas acusações de que as embarcações destruídas transportavam drogas.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Milei se reunirá com Trump na terça em Nova York

Maduro se oferece para iniciar conversas diretas com enviado de Trump

Policial entra na contramão em rua da zona oeste de SP e atinge moto e carro parados

Com gol de Militão, Real Madrid vence Espanyol (2-0) e lidera LaLiga

Funeral de Charlie Kirk acontece neste domingo com a presença de Trump

Funcionário da Casa Branca diz que taxa de US$100.000 para visto H-1B vale para novos pedidos

Prefeito de cidade da PB filmado com bolsa de dinheiro nega corrupção

Presidente do Irã diz que país pode superar eventual retorno de sanções

MP pede 'suspensão imediata' de obras do Metrô por risco a moradores

Trump adverte Venezuela para que receba prisioneiros ou enfrentará um preço "incalculável"

Bomba da 2ª Guerra obriga evacuação de 6 mil em Hong Kong