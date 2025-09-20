Topo

Trump adverte Venezuela para que receba prisioneiros ou enfrentará um preço "incalculável"

20/09/2025 15h28

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu no sábado o governo venezuelano para que aceite o retorno de todos os prisioneiros que, segundo ele, a Venezuela forçou a entrar nos EUA, ou então "o preço que vocês pagarão será incalculável"

Trump fez a ameaça em uma publicação em sua plataforma Truth Social. Ele não entrou em detalhes em relação a quais prisioneiros estava se referindo, exceto para dizer que alguns eram "pessoas de instituições mentais".

Ele também não especificou que medidas poderia tomar.

