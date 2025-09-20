Suspensão de Jimmy Kimmel pela Disney mostra crescente controle de Trump sobre a mídia

Por Dawn Chmielewski e Helen Coster e Aditya Soni

LOS ANGELES, CALIFÓRNIA (Reuters) - A suspensão abrupta do apresentador de talk show Jimmy Kimmel pela ABC, sob pressão da Comissão Federal de Comunicações (FCC) dos Estados Unidos, é a mais recente demonstração do poder que o presidente Donald Trump exerce para submeter a mídia, o entretenimento e as plataformas digitais à sua vontade, com uso de pressão política para silenciar críticas e punir instituições que considera tendenciosas.

A medida, que veio após os comentários de Kimmel sobre o acusado de matar o ativista conservador Charlie Kirk, abalou os setores de mídia e entretenimento dos EUA e intensificou os temores sobre liberdade de expressão, já que o presidente da FCC nomeado por Trump, Brendan Carr, ameaçou revogar licenças de transmissão das estações que veiculam o que ele chamou de "lixo".

As principais empresas de mídia e tecnologia agora são controladas por apoiadores de Trump ou líderes empresariais bilionários que se alinharam a Trump durante sua posse, doaram para seu fundo inaugural ou visitaram a Casa Branca com presentes.

A Oracle, do bilionário Larry Ellison, doador do Partido Republicano, faz parte de um consórcio de investidores na trilha para assumir o controle das operações norte-americanas da plataforma de compartilhamento de vídeos TikTok.

Empresas como a CBS, Meta, e as páginas editoriais do Washington Post e do Los Angeles Times fizeram mudanças editoriais ou operacionais após a reeleição de Trump de forma a estabelecer as bases para uma cobertura menos adversária do presidente.

"Há uma inclinação contínua para a direita em grande parte da nossa grande mídia nos Estados Unidos neste momento", disse Victor Pickard, professor de política de mídia e economia política na Annenberg School of Communication da Universidade da Pensilvânia.

A decisão de quarta-feira é a segunda vez, desde a reeleição de Trump, que a empresa controladora da ABC, Walt Disney, toma medidas em resposta a comentários feitos no ar. Em dezembro, a ABC News concordou em doar US$ 15 milhões à biblioteca presidencial de Trump para resolver uma ação judicial que Trump havia movido por causa de comentários que o âncora George Stephanopoulos fez envolvendo alegações de abuso sexual feitas contra Trump pela escritora E. Jean Carroll.

"Todos eles estão apavorados", disse Steve Kroft, que foi correspondente de longa data do "60 Minutes", citando especificamente o noticiário noturno. "O que mais me assusta nesse governo é essa mentalidade de retaliação, de ir atrás de seus inimigos. E acho que eles estão claramente indo atrás dos jornalistas. Esse é o topo da lista deles."

A Disney não quis comentar.

"Jimmy Kimmel é livre para fazer as piadas ruins que quiser, mas uma empresa privada não tem obrigação de perder dinheiro produzindo um programa impopular", disse a porta-voz da Casa Branca, Abigail Jackson. "O péssimo produto de Jimmy Kimmel não é um problema de liberdade de expressão; é um problema de talento."

A Reuters não pôde confirmar de forma independente a lucratividade do programa de Kimmel.

A pressão sobre a mídia tradicional vem depois que os conservadores pressionaram com sucesso as plataformas digitais para reduzir a moderação de conteúdo que eles retrataram como tendencioso.

Elon Musk adquiriu o Twitter em 2022, que havia banido Trump por "incitação à violência" após o tumulto de 6 de janeiro de 2021 no Capitólio dos EUA, e prometeu restaurar a "liberdade de expressão" na plataforma.

Após renomear a rede de X, Musk eliminou sua equipe de Confiança e Segurança em favor de um sistema que permite que seus usuários verifiquem as publicações e restaurou contas de conservadores que anteriormente haviam violado as políticas do Twitter.

O conteúdo da plataforma tornou-se mais direitista desde a aquisição, de acordo com uma pesquisa da Universidade de Queensland.

A Meta dissolveu seu programa de verificação de fatos de terceiros nos Estados Unidos, mudanças que afetaram o Facebook, o Instagram e o Threads.

"Chegamos a um ponto em que há muitos erros e muita censura. É hora de voltarmos às nossas raízes em relação à liberdade de expressão", disse o presidente-executivo Mark Zuckerberg em janeiro.