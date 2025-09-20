Topo

Notícias

Senado marca para quarta-feira (24) votação de 2ª parte da regulamentação da reforma tributária

Brasília

20/09/2025 16h46

O Senado marcou para quarta-feira, dia 24, a votação do Projeto de Lei Complementar (PLP) 108/2024, segunda parte da regulamentação da reforma tributária. A proposta foi aprovada na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa e, caso aprovada pelo plenário, retornará à Câmara.

O texto tem o objetivo de criar regras para o Comitê Gestor do IBS, responsável por arrecadar e distribuir o IBS - novo imposto de Estados e municípios - e a CBS - novo imposto federal - , que passarão a ser os principais tributos a incidir sobre as relações de consumo no País a partir de 2027 - com uma fase de teste já em 2026.

Tarifaço na pauta de terça

Na terça-feira, 23, o Senado deve votar o Projeto de Lei Complementar (PLP) 168/2025, que viabiliza a medida provisória (MP) do pacote para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço dos Estados Unidos e tramita sob regime de urgência.

O projeto foi apresentado pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e exclui, até o fim de 2026, os valores de créditos extraordinários e renúncias fiscais previstos na MP dos limites do arcabouço fiscal e das metas de resultado primário.

A proposta também abre espaço para até R$ 5 bilhões em renúncias fiscais via o programa Reintegra e permite à União aumentar em até R$ 4,5 bilhões os aportes a três fundos garantidores: o Fundo de Garantia de Operações (FGO), o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) e o Fundo Garantidor de Operações de Crédito Exterior (FGCE).

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Turismo de compras nos EUA sofre tombo sob Trump

Dias Toffoli pede vista e adia julgamento sobre piso da enfermagem

Big techs reagem a regra de Trump e convocam estrangeiros de volta aos EUA

Mortos após cobrar dívida no PR: quem são as vítimas e o que se sabe sobre os suspeitos

Milei se reunirá com Trump na terça em Nova York

Maduro se oferece para iniciar conversas diretas com enviado de Trump

PM entra na contramão, atinge moto e carro parados e discute com homem em SP

Com gol de Militão, Real Madrid vence Espanyol (2-0) e lidera LaLiga

Funeral de Charlie Kirk acontece neste domingo com a presença de Trump

Funcionário da Casa Branca diz que taxa de US$100.000 para visto H-1B vale para novos pedidos

Custo de US$ 100 mil para o visto H-1B nos EUA só se aplica aos novos solicitantes