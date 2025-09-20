Topo

Notícias

Sem citar Bolsonaro, Tarcísio diz que anistia não é impunidade: 'Pacificar'

Tarcisio de Freitas, governador de São Paulo - Bruno Santos/Folhapress
Tarcisio de Freitas, governador de São Paulo Imagem: Bruno Santos/Folhapress
do UOL

Tiago Minervino

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 19h25

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), voltou a defender o projeto de lei que prevê anistia aos condenados pelos ataques à democracia brasileira, e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O que aconteceu

Sem citar diretamente Bolsonaro, Tarcísio disse acreditar que a anistia vai ajudar a "pacificar" o país. "Estou entre aqueles que acreditam que a anistia é um fator de pacificação. É um assunto que tem que ser debatido com muito cuidado", declarou em entrevista à imprensa neste sábado.

Tarcísio destacou que a história recente da democracia brasileira "nasce na anistia", antes da promulgação da Constituição Federal de 1988. "Naquela época, nós precisávamos redemocratizar a nossa sociedade. Nos atos das disposições constitucionais transitórias, a Constituição estava lá para recepcionar a anistia. Agora, nós temos que ponderar o que queremos".

Governador também disse que anistiar "não é impunidade". "Nós não queremos a impunidade e, sim, a paz dialogada. Temos que torcer para que o relator tenha sabedoria para contemplar pessoas que estão padecendo na cadeia e que não sabiam nem o que estavam fazendo. O Brasil precisa de um caminho de paz".

Aliado de Bolsonaro, Tarcísio tem atuado em prol da aprovação da anistia. O governador chegou a se encontrar com o presidente da Câmara, Hugo Motta, que integra o seu partido, o Republicanos, durante viagem à Brasília.

STF pediu para PGR analisar a articulação feita por Tarcísio. Na terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes atendeu pedido do deputado federal Rui Falcão (PT-SP), e instou a Procuradoria-Geral da República a se manifestar sobre a articulação feita pelo governador paulista. Posteriormente, a Corte, se achar necessário, pode abrir inquérito contra Tarcísio.

PL da anistia

Requerimento de urgência foi aprovado nesta semana na Câmara dos Deputados. O projeto de lei concede anistia aos envolvidos nos atos antidemocráticos iniciados em 2022, após a derrota de Bolsonaro, e que culminaram no 8 de janeiro, com a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O projeto é de autoria do deputado Marcelo Crivella (Republicanos-RJ). Ele anistia todos os que participaram de manifestações com motivação política e eleitoral de 30 de outubro de 2022 até a entrada em vigor da lei. Também vale para quem apoiou os atos com contribuições, doações, apoio logístico, prestação de serviços ou em publicações em mídias sociais e plataformas.

O deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP) foi escolhido para relatar o projeto. Ele já suscitou um texto alternativo que, em vez de anistiar os golpistas, pode reduzir as penas dos condenados. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou a proposta de Paulinho.

Projeto beneficia Bolsonaro. O ex-presidente foi condenado pelo STF a 27 anos e três meses de prisão. Se o texto de Paulinho for aprovado, a pena imposta a Bolsonaro poderá ser reduzida.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Trump emite vaga ameaça contra Afeganistão por base aérea de Bagram

Aposta de SC acerta Lotofácil e ganha R$ 1,6 milhão; confira dezenas

Timemania: Prêmio acumula e vai a R$ 27 milhões;veja números e time

Ninguém acerta Quina e prêmio sobe para R$ 3,8 milhões; veja números

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 48 milhões; confira dezenas sorteadas

Tesoureira do PT defende deputados favoráveis à PEC da Blindagem, mas divulga ato contra medida

Governo dos EUA cancela pesquisa que media segurança alimentar no país

+ Milionária: Prêmio acumula e vai a R$ 163 milhões; veja números e trevos

Sem citar Bolsonaro, Tarcísio diz que anistia não é impunidade: 'Pacificar'

Kleber Mendonça Filho é homenageado na abertura do Festival de Biarritz com exibição de O Agente Secreto

Homem é preso em SP por manter família em situação análoga à escravidão