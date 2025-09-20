Topo

Notícias

Safra lança Safra Dólar, stablecoin de dólar própria

São Paulo

20/09/2025 13h18

O Safra emitiu uma moeda digital própria pareada ao dólar. O Safra Dólar é uma stablecoin, ativo registrado na tecnologia blockchain - a mesma em que estão os criptorativos como o bitcoin - e tem lastro em moeda fiduciária na proporção de um para um. O banco informa que o acesso ao ativo como forma de investimento está disponível para clientes pessoas física e jurídica, com aporte mínimo de R$ 1 mil e liquidez em D+1.

O produto permite dolarização de patrimônio sem a necessidade de abrir conta no exterior, de acordo com o Safra. Conforme a regra tributária para criptoativos, ganhos de capital de até R$ 35 mil por mês são isentos de Imposto de Renda.

O registro das stablecoins é feito em uma rede blockchain privada do próprio Safra. O projeto foi construído em parceria com a Hamsa, empresa de tokenização de dados sediada na Califórnia.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Nova York prevê recordes em Semana do Clima apesar dos ataques de Trump à agenda verde

Trump e líderes mundiais retornam à ONU nesta semana em meio aos conflitos em Gaza e na Ucrânia

Canal de Maduro no YouTube desaparece 'sem qualquer justificativa'

Ofensiva israelense em Gaza deixa centenas de milhares de palestinos sem opções de fuga

Israel segue com ataques à Cidade de Gaza, e 34 palestinos são mortos

PEC da Blindagem: 83% de menções nas redes sociais são negativas, aponta Quaest

Flávio Bolsonaro critica articulação contra anistia e diz que PEC da blindagem é sobrevivência

Suspensão de Jimmy Kimmel pela Disney mostra crescente controle de Trump sobre a mídia

BNDES aprova R$ 1,2 bi para empresas afetadas pelo tarifaço

Tribunal do Equador suspende polêmico referendo de Noboa para instalar Constituinte

Depois de atuação diplomática na Ucrânia e em Gaza, Trump passa para o banco do passageiro