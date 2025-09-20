Topo

Rússia atinge Ucrânia com drones e mísseis e mata três pessoas, diz Kiev

20/09/2025 12h33

Por Olena Harmash

Kiev (Reuters) - A Rússia desencadeou um grande ataque com drones e mísseis na Ucrânia durante a noite de sexta para sábado, matando três pessoas, ferindo outras dezenas e danificando a infraestrutura e edifícios residenciais, disse o presidente Volodymyr Zelenskiy neste sábado.

Apesar dos esforços diplomáticos para encontrar maneiras de acabar com a guerra que começou quando a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022, os combates se intensificaram nos últimos meses.

Em uma declaração no aplicativo Telegram, Zelenskiy disse que a Rússia lançou cerca de 580 drones e 40 mísseis visando infraestrutura, empresas de manufatura civil e áreas residenciais em diferentes partes do país.

As defesas aéreas abateram 552 dos drones e 31 mísseis, informou a força aérea da Ucrânia.

"Durante toda a noite, a Ucrânia esteve sob um ataque maciço da Rússia", disse Zelenskiy. "Todo ataque desse tipo não é uma necessidade militar, mas uma estratégia deliberada da Rússia para aterrorizar os civis e destruir nossa infraestrutura."

A Rússia nega ter como alvo os civis ucranianos.

