Relator da PEC da Blindagem apresentará na quarta-feira (24) parecer recomendando rejeição

Brasília

20/09/2025 17h36

O relator da Proposta de Emenda à Constituição da Blindagem no Senado, Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou que apresentará na próxima quarta-feira, 24, seu parecer ao projeto perante a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

Caberá ao presidente do colegiado, Otto Alencar (PSD-BA), decidir quando colocará sob votação. Vieira foi anunciado na sexta-feira, 19, como relator e afirmou que recomendará a rejeição do texto.

"Minha posição sobre o tema é pública e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros", disse nas redes sociais.

O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, já havia adiantado que o nome de Vieira era articulado para o posto por ser considerado "linha-dura".

