CPMI do INSS: quem é o advogado-ostentação que negou jurar dizer a verdade

O nome do advogado Nelson Willians está envolvido na investigação de descontos indevidos em aposentadorias do INSS. Chamado para depor como testemunha, ele se recusou a assinar o termo em que se comprometeria a dizer a verdade durante sua participação na CPMI. Quando questionado, respondeu apenas: "Reafirmo que nada tenho a ver com o objeto desta CPMI".

Quem é Nelson Willians

O advogado é famoso nas redes sociais e ostenta uma vida de luxo em seus vídeos. Com 1,7 milhão de seguidores no TikTok e 1,5 milhão no Instagram, Willians mostra viagens internacionais, passeios de jatinho e iate, patrocínios a campeonatos de automobilismo e itens de luxo. Além disso, publica conteúdos sobre advocacia e sua rotina no direito.

Ele foi advogado de Rose Miriam di Matteo na disputa pela herança de Gugu Liberato. A mãe dos três filhos do apresentador contou com a representação de Willians para buscar na Justiça seu direito à herança deixada por Liberato.

O advogado já publicou um livro de autoajuda. Ele é autor de "Loucura, não. Coragem", com foco em falar sobre comunicação e marketing para profissionais do direito.

Willians já recebeu diversos prêmios de reconhecimento profissional. Entre eles estão: "Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais", "Cidadão Paulistano", "Medalha Quinquagésima Quinta Legislatura - Rio Grande do Sul" e "Congratulações e Aplausos da Câmara - Rio de Janeiro", entre outros.

O advogado também já foi capa da revista "Forbes". A publicação fez um perfil destacando como ele "saiu do zero" e se tornou o maior influenciador de direito do país. Natural de Cianorte (PR) e filho de agricultores, Willians morava, aos 11 anos, em uma casa de madeira sem energia elétrica ou água encanada.

É dono de um dos maiores escritórios de advocacia do país. Segundo o Anuário Análise Advocacia 2023/2024, sua empresa conta com mais de 1.100 advogados e 16 mil clientes ativos, atendidos em todo o Brasil. Também possui 29 filiais na América Latina, Ásia e Europa.

Em entrevista à "Forbes", disse que atua em todos os âmbitos políticos. "Nosso escritório é apolítico no sentido de política partidária. Nós nos relacionamos com todos democraticamente, respeitamos opiniões divergentes e procuramos ter sempre um bom diálogo com todas as esferas do país". Em sua casa, no entanto, a Polícia Federal encontrou um boné do movimento de Donald Trump, o MAGA (Make America Great Again).

Ele também mantém um instituto que leva seu nome, comandado pela esposa, Anne Willians. Criada em 2017, a Fundação Nelson Willians oferece apoio jurídico e garante o direito à cidadania para quem precisa. Segundo o site oficial, já beneficiou mais de 75 mil pessoas.

Willians é ainda colecionador de arte. Entre os itens de sua casa — além das obras de Di Cavalcanti apreendidas pela Polícia Federal —, ele afirmou à Forbes em 2024 possuir uma gravura de Picasso e um saxofone de John Coltrane. Sua casa conta com 16 quartos e 20 funcionários.

Entenda o caso

Nome do advogado aparece em investigações que apuram fraudes contra beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) indicaram movimentações financeiras suspeitas envolvendo cerca de R$ 4,3 bilhões entre 2019 e 2024. Parte desses valores teria sido repassada a empresários já presos na operação.

Operação de hoje um desdobramento da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS. Buscas foram realizadas pela PF na casa e no escritório dele, em Brasília. Foram encontradas esculturas e obras de arte, que serão avaliadas. A Operação Cambota cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca contra suspeitos do envolvimento no esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

"Careca do INSS" foi um dos detidos na operação. Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado pela PF como figura central nas fraudes em aposentadorias e pensões. Segundo as investigações, ele teria recebido R$ 53,9 milhões de associações envolvidas nos descontos ilegais a aposentados e pensionistas. Ele foi preso em Brasília.

Em nota à imprensa, Nelson Wilians diz que está colaborando com as autoridades e que investigação mostrará sua inocência. "Nelson Wilians já afirmou, anteriormente, que sua relação com um dos investigados —seu cliente na área jurídica— é estritamente profissional e legal, o que será comprovado de forma cabal. Os valores por ele transferidos referem-se à aquisição de um terreno vizinho à sua residência, transação lícita e de fácil comprovação", diz a nota, que encerra com o advogado dizendo estar "à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com a legalidade e a transparência".