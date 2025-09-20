Topo

Ama quebra-cabeça? Versão 'A Noite Estrelada' está por menos de R$ 37 hoje

Quebra-cabeça da Toyster tem mil peças - Reprodução / Amazon
Quebra-cabeça da Toyster tem mil peças Imagem: Reprodução / Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

20/09/2025 05h30

Os fãs de quebra-cabeça podem comemorar: o Guia de Compras UOL encontrou uma versão de mil peças da Toyster para recriar em casa a obra "A Noite Estrelada", de Vincent Van Gogh, em oferta, custando R$ 36,75.

O produto é feito de papelão resistente, de acordo com a fabricante. Confira a seguir as especificações dadas pelo fabricante e o que diz quem já comprou:

O que fiz a Toyster sobre esse quebra-cabeça?

Possui mil peças;

Feito com papelão holandês super resistente;

Tecnologia Soft-Click: padrão internacional de qualidade e encaixe suave que pode ser sentido em cada peça;

Dimensões do produto depois de montado: 62,3 cm x 44,9 cm;

Embalagem dura com abertura lateral.

O que diz quem comprou?

São quase 5 mil avaliações no site da Amazon e nota média de 4,7 (de um total de 5). Os principais elogios são à qualidade do quebra-cabeça e do desafio que é a montagem. Veja algumas opiniões:

Produto de boa qualidade. Vieram todas as peças. É demorado para terminar pois as peças são parecidas, mas é bem divertido para quem gosta de quebra-cabeças. Brenda

Extremamente desafiador. Foram 4 dias praticamente inteiros para concluir. Isso com ajuda! Mas valeu muito a pena. Bie

Ele é maravilhoso, em 5 dias eu e meu marido já tínhamos finalizado. Não faltou uma única peça, perfeitas simétrico. Talinne

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram que o quebra-cabeça veio com peças faltando ou que algumas peças vieram com defeitos ou avariadas. Confira:

Muito bonito, difícil de montar, mas é um excelente desafio!! Infelizmente faltaram três peças, não sei se consigo pedir elas separadas. Pietra

Algumas peças vieram como se tivessem sido molhadas, inchadas, um pouco difícil pra encaixar devido a isso. Juliete

Muitas peças vêm amassadas, com leves descascados. Queria fazer um quadro, mas não ficará bom. Como diversão, as peças tb não tem encaixe perfeito. Uma pena, pois é bonito. Ariane R.

Outras opções de quebra-cabeça

