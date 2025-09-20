Topo

Notícias

Presidente do Irã diz que país pode superar eventual retorno de sanções

20/09/2025 15h40

DUBAI (Reuters) - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, disse neste sábado que o país superaria qualquer reimposição de sanções por meio do chamado processo "snapback", depois que o Conselho de Segurança da ONU votou para não suspender permanentemente as sanções contra Teerã.

"Por meio do 'snapback', eles bloqueiam a estrada, mas são os cérebros e os pensamentos que abrem ou constroem a estrada", disse Pezeshkian em comentários transmitidos pela televisão estatal.

"Eles não podem nos deter. Eles podem atacar nossa Natanz ou Fordow (instalações nucleares atacadas pelos EUA e Israel em junho), mas não sabem que foram os humanos que construíram e reconstruirão Natanz", disse Pezeshkian.

A medida do Conselho de Segurança foi tomada na sexta-feira, depois que Reino Unido, França e Alemanha lançaram um processo de 30 dias no mês passado para reimpor as sanções, acusando Teerã de não cumprir um acordo de 2015 com as potências mundiais com o objetivo de impedir que o país desenvolva uma arma nuclear.

O Irã nega ter qualquer intenção nesse sentido.

"Nunca nos renderemos diante de exigências excessivas, porque temos o poder de mudar a situação", disse Pezeshkian, segundo a mídia estatal.

O processo "snapback" reimporia as sanções da ONU sobre o Irã, a menos que se chegue a um acordo sobre um adiamento entre Teerã e as principais potências europeias em cerca de uma semana.

O Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã advertiu separadamente no sábado que a cooperação do país com a Agência Internacional de Energia Atômica seria "efetivamente suspensa" se as sanções da ONU fossem restabelecidas.

