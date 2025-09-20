Topo

Notícias

Presidente do BC europeu diz que incerteza persiste, apesar de acordo comercial entre UE e EUA

São Paulo

20/09/2025 08h02

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse à emissora dinamarquesa DRTV que a incerteza em relação às perspectivas econômicas persistem, apesar de a União Europeia ter fechado um acordo comercial com os Estados Unidos. A entrevista foi ao ar neste sábado, 20.

"O nível de incerteza foi reduzido em cerca de 50% e isso é uma melhoria significativa em relação a onde estávamos. Mas ainda temos incertezas e todos temos de lidar com isso", afirmou Lagarde.

Lagarde repetiu o discurso da semana passada e disse que o BCE alcançou seu objetivo de controlar os preços. "As taxas de juros devem ter como alvo um nível de inflação, que nós almejamos, e que agora alcançamos", afirmou.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Pedidos de boicote contra Israel ganham força no mundo cultural

São Paulo terá 10 horas de pressão de água reduzida por queda nos reservatórios

Eduardo Bolsonaro: anistia ampla, geral e irrestrita não está sob negociação

Trump publica novo vídeo de ataque contra suposta lancha do narcotráfico

Dono da Havan deu R$ 5 mil a Carla Zambelli durante fuga da Justiça

Procurador federal é 'demitido após pressão para acusar rivais de Trump

Ataque cibernético abala operações em grandes aeroportos europeus

Falta de chuvas faz São Paulo ampliar controle de água em reservatórios

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 40 milhões

Ciberataque afeta principais aeroportos europeus

Ataque cibernético cancela voos e provoca atrasos em aeroportos europeus