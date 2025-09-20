Presidente de torcida do Fla e mais 7 são presos por morte de vascaíno

O presidente da Torcida Jovem do Flamengo (TJF), Tiago de Souza Câmara Melo, conhecido como Boinha, e outras sete pessoas foram presas, neste sábado (20), no Rio de Janeiro, por envolvimento na morte do torcedor vascaíno Rodrigo José da Silva Sant'anna, no dia 11 deste mês.

As detenções foram feitas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Contra os detidos foram cumpridos mandados de prisão temporária por 30 dias. Uma das prisões foi por flagrante.

Rodrigo Sant'anna foi morto no dia em que o Vasco jogou contra o Botafogo - 11 de setembro - no estádio Nilton Santos, no Engenho de Dentro, na zona norte do Rio de Janeiro.

O torcedor estava ?com outros vascaínos no bairro Oswaldo Cruz, também na zona norte, a cerca de sete quilômetros do estádio, quando foi alvo de uma emboscada por parte de integrantes da torcida.

De acordo com a delegacia, o crime teve motivação "fútil, abjeta e primitiva", com os criminosos organizados para atacar outros torcedores. Ainda segundo os investigadores, eles não utilizaram símbolos do Flamengo, para dificultar a identificação.

Os vascaínos foram atacados com fogos de artifícios e ao menos quatro disparos de arma de fogo, conforme relataram testemunhas. Um dos tiros atingiu Rodrigo. Os criminosos também responderão pela tentativa de assassinato de um outro torcedor.

A investigação contou também com análise de imagens de câmeras de segurança, que demonstraram a participação dos envolvidos.

Torcida banida

A Torcida Jovem do Flamengo tem histórico de envolvimento com violência e banimento dos estádios. O mais recente foi determinado pela Justiça na última terça-feira (17).

A decisão do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos afasta a torcida dos estádios e de qualquer evento esportivo pelo período de dois anos.

Para fundamentar a determinação judicial, foram consideradas informações apresentadas pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que apontam envolvimento de pessoas com uniformes da torcida organizada em tumultos, roubos, invasões de ônibus e em estações de trem e ações de violência ocorridas no dia 31 de agosto.

A nova proibição ocorre poucos meses depois de encerrado outro banimento. A TJF ficou proibida de comparecer aos estádios, pelo período de três anos, a contar de setembro de 2021, por envolvimento em tumultos e violência, em janeiro de 2015, durante a partida pelo campeonato estadual, entre Macaé e Flamengo; e em março de 2015, momentos antes da partida entre Botafogo e Flamengo.

Operação contra infiltrados

Na última quinta-feira, uma operação da Polícia Civil prendeu duas pessoas envolvidas com torcidas organizadas.

Os alvos das investigações utilizavam as redes sociais para marcar brigas que terminavam com tumulto, roubos e mortes.

As duas prisões foram em flagrante: uma por confrontar os policiais e outra por porte ilegal de arma.