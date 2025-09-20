Prefeito de cidade da PB filmado com bolsa de dinheiro nega corrupção

O prefeito de Caaporã, na Paraíba, Chico Nazário (União), foi filmado com uma bolsa cheia de dinheiro vivo, que teria sido usado como "caixa 2", às vésperas das eleições municipais de 2024. A gravação foi divulgada nesta semana e o político negou se tratar de corrupção.

O que aconteceu

Chico recebeu cerca de R$ 400 mil em cédulas de R$ 100 e R$ 50 dentro de um objeto parecido com uma bolsa. O dinheiro seria uma doação irregular, sem ser registrado na Justiça Eleitoral, para a campanha de Nazário e seu vice, Carlos Monteiro. A chapa saiu vencedora nas urnas. As informações foram inicialmente divulgadas pelo Jornal da Paraíba e confirmadas pelo UOL.

Dinheiro teria sido entregue ao então candidato pelo consultor financeiro Sandro Trajano de Freitas. Em troca pela doação, Trajano queria carta branca para indicar uma empresa a ser contratada pela prefeitura para realizar o serviço de limpeza do município.

Ao receber o dinheiro na própria casa, Chico admite ter medo de ser visto com a quantia. "Essa minha casa como ela não tem muro na frente, eu fico com medo dos caras coloquem uma câmera aí na frente...E o cara sair com o dinheiro?", diz ele, sem perceber que estava sendo filmado.

Prefeito teria acatado pedido de Trajano

Após tomar posse, Chico Nazário supostamente acatou o pedido que teria sido feito por Trajano. O prefeito do União Brasil rescindiu contrato firmado pela gestão anterior com uma empresa responsável pelo recolhimento do lixo de Caaporã.

Chico assinou contrato mais caro que o firmado por seu antecessor. O contrato rescindido por Nazário custava R$ 1,6 milhão por ano aos cofres da prefeitura. O novo contrato para locação de caminhões de coleta do lixo passou a custar R$ 3,2 milhões ao município. A prefeitura já pagou pelo menos R$ 1,9 milhão desse valor, segundo consta em dados oficiais do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.

Nova empresa de caminhão responsável pela coleta de lixo teria sido indicada por Trajano. De acordo com dados da prefeitura, a empresa selecionada é a HAC Serviços Ambientais LTDA- ME, com sede em Igarassu, em Pernambuco, distante mais de 50 km de Caaporã. A empresa está registrada no nome de Hilton Amorim Cunha Júnior.

Chico Nazário também indicou Sandro Trajano para integrar sua gestão. O prefeito nomeou o consultou que teria lhe pagado propina para o cargo de secretário de Articulação Política de Caaporã, com salário de R$ 9 mil.

Valor de R$ 400 mil que teria sido recebido por Chico não foi registrado oficialmente. Conforme consta no site da Justiça Eleitoral paraibana, o político informou ter recebido doações apenas dos partidos que integraram sua campanha, o União Brasil e o PSDB.

Prefeito nega corrupção

Chico Nazário negou ter cometido qualquer irregularidade durante a campanha. Por meio de nota divulgada nesta sábado, o prefeito afirmou "repudiar com firmeza" a denúncia de suposta corrupção, e ressaltou que o vídeo em que ele aparece como dinheiro foi "editado de maneira oportunista, mais uma fake news para tentar manchar a minha imagem".

Nazário afirmou que "a verdade será inequivocamente demonstrada na Justiça Eleitoral". Em relação a troca nas empresas responsáveis pela coleta de lixo, ele alega que tudo foi feito de acordo com a lei.

Reafirmo que estou e continuo à disposição da Justiça Eleitoral e do Tribunal de Contas do Estado para todos e quaisquer esclarecimentos. Nunca me submeti e jamais me submeterei a chantagens e ameaças advindas de vídeos manipulados ou qualquer outro artifício dessa natureza.

Chico Nazário, prefeito de Caaporã

Prefeito também comunicou que exonerou Sergio Trajano do cargo de secretário. Segundo o gestor municipal, a decisão foi tomada para que Trajano "possa se dedicar integralmente a sua defesa, de forma justa e transparente".

O UOL tenta contato com as defesas de Sergio Trajano e Hilton Amorim Cunha Junior. O espaço segue aberto para manifestação.