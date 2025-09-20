Polônia desloca aeronaves após a Rússia lançar ataques contra a Ucrânia

Topo

(Reuters) - Aeronaves polonesas e aliadas foram posicionadas neste sábado para garantir a segurança do espaço aéreo polonês depois que a Rússia lançou ataques aéreos visando o oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, disseram as forças armadas do país membro da Otan.

Os membros da Otan no flanco leste estão em alerta máximo depois que a Polônia abateu supostos drones russos em seu espaço aéreo no início deste mês, e três jatos militares russos violaram o espaço aéreo da Estônia da Otan por 12 minutos na sexta-feira.

"Aeronaves polonesas e aliadas estão operando em nosso espaço aéreo, enquanto a defesa aérea terrestre e os sistemas de reconhecimento por radar foram colocados no mais alto estado de prontidão", disse o comando operacional em um post no X.

Durante a madrugada, quase toda a Ucrânia estava sob alertas de ataque aéreo após avisos da Força Aérea Ucraniana sobre ataques de mísseis e drones russos. Próximo ao amanhecer as forças aéreas polonesa e aliadas encerraram a operação preventiva, pois os ataques aéreos russos contra a Ucrânia haviam cessado, informou o comando operacional polonês.

