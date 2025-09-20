Topo

Polícia holandesa usa gás lacrimogêneo contra manifestantes anti-imigração

20/09/2025 14h33

AMSTERDÃ (Reuters) - A polícia holandesa usou gás lacrimogêneo e um canhão de água para dispersar manifestantes violentos contra a imigração em Haia neste sábado, informou um porta-voz do governo local.

Milhares de pessoas se juntaram a um protesto organizado por um ativista de direita para exigir políticas de migração mais rígidas e uma repressão aos solicitantes de asilo, pouco mais de um mês antes de uma eleição nacional.

Grandes grupos de manifestantes, muitos deles empunhando bandeiras holandesas e bandeiras associadas a grupos de extrema direita, entraram em confronto violento com a polícia, atirando pedras e garrafas, conforme mostraram as imagens da emissora NOS.

Um carro de polícia foi incendiado e um grupo de manifestantes bloqueou brevemente uma rodovia próxima ao local da manifestação.

A mídia local informou que os manifestantes também quebraram várias janelas na sede do partido de centro-esquerda D66, visto por muitos da extrema direita como um partido que serve a uma elite progressista.

O populista antimigração Geert Wilders, que venceu a eleição anterior na Holanda e nas últimas semanas manteve a liderança nas pesquisas de opinião antes da votação de 29 de outubro, foi convidado a falar na manifestação, mas não compareceu.

Em vez disso, ele condenou a violência no X, dizendo que o uso da força contra a polícia era "totalmente inaceitável" e chamando os envolvidos de "idiotas".

