Perícia identifica por digitais homens mortos após irem ao PR cobrar dívida

A Polícia Civil do Paraná confirmou as identidades dos corpos de quatro amigos que foram encontrados mortos após viajar ao estado para cobrar uma dívida. Os amigos tinham saído de São José do Rio Preto (SP) para cobrar uma dívida de R$ 255 mil, referente à compra de um imóvel.

O que aconteceu

As vítimas são Robishley Hirnani De Oliveira, 53, Rafael Juliano Marascalchi, 43, e Diego Henrique Afonso, 39, que eram os cobradores, e Alencar Gonçalves de Souza, responsável pela contratação. Eles estavam desaparecidos há 44 dias. Os corpos foram identificados por meio de exames de necropapiloscopia, técnica que permite coletar as impressões digitais dos corpos e compará-las com os registros oficiais já existentes.

Pai e filho, principais suspeitos do crime, estão com mandado de prisão em aberto e seguem foragidos. Antônio Buscariollo, 66, e Paulo Buscariollo, 22, foram ouvidos pela polícia, mas negaram envolvimento no crime. A Polícia Civil faz diligências para localizá-los, e as investigações estão em sigilo.

Corpos estavam enterrados em uma área de mata a 650 metros de onde o carro das vítimas foi achado, também enterrado, perto de Icaraíma (PR). Eles foram achados após um dia inteiro de escavações perto da Mata do Tenente, com ajuda de retroescavadeiras da prefeitura da cidade.

Corpos foram encontrados com aparentes marcas de violência, "Aparentemente, há marcas de violência, como disparos de armas de fogo. Contudo, somente o laudo poderá concluir essa questão", afirmou ontem o delegado Gabriel Menezes, responsável pelo caso.

Quem são os suspeitos

Antônio Buscariollo e Paulo Ricardo Costa Buscariollo, pai e filho, são suspeitos de envolvimento no desaparecimento de quatro homens em Icaraíma, no interior do Paraná Imagem: Divulgação/Polícia Civil do Paraná

Antônio e Paulo fugiram de Icaraíma um dia depois de prestar depoimento. Eles se tornaram suspeitos após a polícia voltar ao local onde eles moravam e não encontrar ninguém. "Constatamos que a família inteira havia fugido", disse o delegado Gabriel Menezes.

Defesa diz que suspeitos não cometeram crime. Em nota enviada ao UOL, o advogado Renan Farah afirmou que pai e filho são inocentes. "A localização dos corpos, em propriedade de pessoa que não tem qualquer relacionamento com a família Buscariollo, reforça a nossa defesa de negativa de autoria, ou seja, que não tiveram qualquer participação com esses homicídios".

Antônio Buscariollo é um produtor rural conhecido na região de Icaraíma. Conhecido como Tonhão Buscariollo, o suspeito já foi candidato a vereador do município duas vezes, em 2020 e 2024. Conforme registros públicos, ele declarou à Justiça Eleitoral que era aposentado e que possuía patrimônio de mais de R$ 100 mil reais. Em 2020, citou uma chácara e um carro, já na segunda eleição disse ter dois terrenos e um veículo.