Passageiros ficam retidos em aeroportos europeus após ataque cibernético

Por Sabine Siebold e Christoph Steitz e Muvija M

BRUXELAS/FRANKFURT/LONDRES (Reuters) - Um ataque cibernético a um fornecedor de sistemas de check-in e embarques interrompeu operações em vários dos principais aeroportos europeus, incluindo o Heathrow de Londres, o mais movimentado do continente, causando atrasos e cancelamentos de voos neste sábado.

A Collins Aerospace, que fornece sistemas para várias companhias aéreas em aeroportos de todo o mundo, enfrentava um problema técnico que poderia causar atrasos para os passageiros, informou Heathrow.

O Aeroporto de Bruxelas e o Aeroporto de Berlim também foram afetados, informaram separadamente. A RTX, empresa controladora da Collins Aerospace, disse que estava ciente de uma "interrupção relacionada ao ciberespaço" em seu software em aeroportos selecionados, sem nomeá-los.

Horas depois, o Aeroporto de Dublin disse que também estava enfrentando um pequeno impacto do problema, juntamente com o Aeroporto de Cork, o segundo maior da Irlanda depois de Dublin.

CHECK-IN ELETRÔNICO AFETADO

"O impacto é limitado ao check-in eletrônico do cliente e à entrega de bagagem e pode ser mitigado com operações de check-in manual", disse a RTX em uma declaração enviada por e-mail, acrescentando que estava trabalhando para corrigir o problema o mais rápido possível. A empresa não forneceu nenhuma informação sobre quem poderia estar por trás do ataque.

Em Heathrow, Berlim e Bruxelas, 29 partidas e chegadas foram canceladas até o momento, informou o provedor de dados de aviação Cirium. No total, 651 partidas estavam programadas de Heathrow, 228 de Bruxelas e 226 de Berlim no sábado.

A interrupção é a mais recente de uma série de ataques cibernéticos que têm como alvo governos e empresas em todo o mundo, atingindo setores como saúde e defesa, varejo e automóveis. Uma violação recente na montadora de carros de luxo Jaguar Land Rover interrompeu sua produção.

Rob Jardin, diretor digital da NymVPN, especialista em segurança cibernética, disse que o incidente destacou a vulnerabilidade da infraestrutura crítica quando ela depende de fornecedores terceirizados.

"Cada vez mais, os hackers não são apenas criminosos, mas estão sendo usados como arma por nações hostis contra a Europa, com as cadeias de suprimentos vistas como uma maneira fácil de causar o caos."