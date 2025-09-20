MP pede 'suspensão imediata' de obras do Metrô por risco a moradores

O MP-SP (Ministério Público de São Paulo) recomendou a "suspensão imediata" das obras de expansão da Linha 2-Verde do Metrô, no trecho Vila Prudente/Dutra.

O que aconteceu

Imóveis que ficam perto de áreas escavadas sofreram "sérios danos estruturais". Segundo o texto, os problemas foram verificados tanto nos locais onde serão construídas as estações quanto nas imediações de onde ficarão poços de ventilação e saídas de emergência.

Danos colocam moradores em risco, afirma o MP. Pessoas que vivem na região tiveram de deixar suas casas e foram alojadas em hotéis "por tempo indeterminado". Enquanto isso, "os imóveis desocupados têm ficado abandonados, sujeitos a depredações, invasões e uso por criminosos ou usuários de drogas, gerando prejuízo financeiro e social aos proprietários", completa o órgão.

Recomendação informa que famílias impactadas não receberam indenizações compatíveis com prejuízos. Além disso, os estragos não foram reparados "de forma satisfatória".

Situação pode se agravar. De acordo com funcionários do próprio Metrô, o uso de um equipamento conhecido como "tatuzão" pode provocar novos danos.

Documento expedido pelo MP na última quarta-feira também pede paralisação por "prazo indeterminado" dos contratos com empresas consorciadas. A recomendação foi assinada pelo promotor de Justiça de Habitação e Urbanismo da Capital Moacir Tonani Junior.

Promotor dá 30 dias para o Metrô fornecer informações sobre como está lidando com prejuízos causados a moradores. A companhia terá de enviar ao órgão uma lista com todas os dados das pessoas alojadas em hotéis ou casas alugadas por causa das obras e informar se já foram indenizadas.

O que diz o Metrô

Companhia afirmou que faz "vistorias técnicas regulares" em imóveis próximos a obras. Em nota ao UOL, o Metrô disse que, quando danos são identificados, "os moradores são realocados e os imóveis reparados assim que possível, garantindo o retorno dos moradores com plena segurança, ou efetuando o ressarcimento de valores".

Empresa alegou disponibilizar "todo o suporte necessário" às famílias impactadas. "Incluindo aluguel de moradias ou hotéis, locação de garagens e até mesmo hospedagem para animais de estimação e coworking a quem exerce trabalho remoto", concluiu, se comprometendo a prestar os esclarecimentos solicitados pelo MP-SP.