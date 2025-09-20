O electro ensolarado da dupla franco-brasileira PPJ: 'música para ser feliz'

PPJ - sigla para Páula Povoa Junto - é uma dupla que propõe uma mistura muito original de ritmos do Brasil com techno europeu. A banda surgiu em plena pandemia de Covid-19 e emplacou o hit "Primavera", que faz sucesso até hoje nas plataformas musicais. Neste mês, o duo lançou "Bus Stop Please", um remix de uma faixa de Fat Boy Slim.

Daniella Franco, da RFI

Formada pela cantora franco-brasileira Páula e o DJ francês Povoa, a PPJ propõe faixas ensolaradas, unindo electro ao baile funk, samba, forró e outros ritmos do Brasil. A mistura conquistou o público europeu, que nem sempre compreende as letras, cantadas em português, mas aprecia as sonoridades. "É uma música para ser feliz", resume Páula.

A PPJ acaba de encerrar uma agitada turnê que passou por vários países europeus e que foi fechada com chave de ouro no festival Rock em Seine, em Paris, um dos maiores da França. A dupla entra agora em uma nova fase que se anuncia já bem movimentada e cheia de novidades. Aliás, a PPJ inaugura o segundo semestre deste ano lançando "Bus Stop Please", remix de Fat Boy Slim, que você confere nesta edição do Balada Musical.

