Nunes cancela contrato com empresa após funcionário criticar Charles Kirk

Prefeito Ricardo Nunes pediu rescisão de contrato com empresa que manteve funcionário que fez críticas a Charles Kirk.
Prefeito Ricardo Nunes pediu rescisão de contrato com empresa que manteve funcionário que fez críticas a Charles Kirk. Imagem: Edson Lopes Jr./Secom
Do UOL, em São Paulo

20/09/2025 11h20Atualizada em 20/09/2025 11h20

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, decidiu rescindir o contrato com a organização social que administra o Complexo Theatro Municipal, após a empresa se negar a demitir um funcionário que criticou o influenciador trumpista assassinado Charles Kirk.

O que aconteceu

Nunes pediu à PGM (Procuradoria-Geral do Município) a rescisão do contrato com a Sustenidos. Em nota, a prefeitura informou que "conduz o processo de rescisão do contrato com a atual gestora em conformidade com a legislação e as normas administrativas". O comunicado afirmou também que a prefeitura recebeu ofício do TCM (Tribunal de Contas do Município) dando prazo de 48 horas para informar sobre abertura de chamamento público para contratar a nova organização social que irá gerir o complexo.

Rescisão de contrato veio após funcionário da Sustenidos compartilhar no Instagram post que chamava Kirk de "nazista". Pedro Guida atua como gestor de elenco da empresa, e a publicação feita por ele viralizou.

Post gerou ira de políticos bolsonaristas, que passaram a pressionar pela extinção do contrato. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-SP) entrou em contato com Nunes para pedir providências contra a empresa. Na Câmara Municipal, um grupo de 26 vereadores, capitaneado pelo vereador Adrilles Jorge (União Brasil), enviou um ofício a Nunes pedindo a imediata a rescisão do contrato da Sustenidos com o Executivo.

A Sustenidos vinha resistindo a demitir Guida. A Fundação Theatro Municipal afirmou, na quinta-feira, ter sido surpreendida com o gesto do funcionário e que solicitou o seu desligamento.

Kirk foi assassinado no último dia 10, após ser baleado durante evento universitário na cidade de Orem, nos EUA. Ele tinha 31 anos e era ativista conservador, defensor do presidente Donald Trump. Kirk era conhecido por conduzir debates ao ar livre em universidades dos EUA e liderava o grupo de estudantes conservadores Turning Point USA. Tinha também um podcast, além de milhões de seguidores nas redes sociais.

