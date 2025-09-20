Topo

Nova York prevê recordes em Semana do Clima apesar dos ataques de Trump à agenda verde

20/09/2025 14h21

Por Simon Jessop e Katy Daigle e Kate Abnett

(Reuters) - Quando a Semana do Clima começar no domingo, na cidade de Nova York, ela marcará o maior ano do evento até agora - com os organizadores relatando um número recorde de empresas participantes e mais eventos do que nunca.

Quase ninguém esperava essa resposta em um ano no qual o país anfitrião do evento - e o mais rico do mundo - adotou uma agenda de negação do clima, impulsionando combustíveis fósseis, revertendo a regulamentação sobre poluição e retirando o financiamento da ciência e da ação climática dos EUA.

Os organizadores da Semana do Clima chegaram a se perguntar: "Será que as pessoas comparecerão?", disse a presidente-executiva do Climate Group, Helen Clarkson.

"Na verdade, há um enorme entusiasmo por ela", disse Clarkson.

Realizada paralelamente à Assembleia Geral da ONU desde 2009, a edição deste ano apresenta mais de 1.000 eventos - incluindo apresentações, painéis de discussão e coquetéis sofisticados - organizados por organizações ambientais sem fins lucrativos, empresas e filantropos que esperam gerar negócios e discussões sobre a proteção do planeta.

Em comparação, a Climate Week do ano passado teve cerca de 900 eventos.

O aumento do engajamento veio "precisamente como um antídoto para a atitude do atual governo dos EUA em relação à mudança climática", disse a ex-chefe do clima da ONU, Christiana Figueres, em uma entrevista à Reuters.

Há dez anos, Figueres ajudou a elaborar o Tratado de Paris de 2015, segundo o qual os países concordaram em manter as temperaturas globais dentro de 2 graus Celsius em relação à média pré-industrial, enquanto buscavam uma meta mais ambiciosa de 1,5 grau Celsius.

No entanto, embora os governos nacionais estivessem impulsionando a agenda climática há 10 anos, disse Figueres, a situação mudou drasticamente desde então.

"O impulso agora está vindo das partes interessadas, da economia real, das forças de mercado que estão puxando para frente", disse Figueres.

