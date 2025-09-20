Museus no Rio criam espaços e atividades para pessoas com deficiência
O Museu do Amanhã e o Museu do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, prepararam uma série de atividades em comemoração ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, lembrado no
Notícias relacionadas:
- Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência.
- Deficiência visual e dança: "Nos palcos, sinto que posso voar".
- Acesso a livros de autores com deficiência ainda enfrenta barreiras.
O Museu do Amanhã inaugurou a sala de autorregulação, um espaço com luz ajustável, variação de cores
Notícias relacionadas:
Notícias relacionadas:
- Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência.
- Deficiência visual e dança: "Nos palcos, sinto que posso voar".
- Acesso a livros de autores com deficiência ainda enfrenta barreiras.
Notícias relacionadas:
- Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência.
- Deficiência visual e dança: "Nos palcos, sinto que posso voar".
- Acesso a livros de autores com deficiência ainda enfrenta barreiras.
O lançamento vem junto com outros projetos, como a robô Ma.IA, que usa assistência sonora para guiar visitantes a áreas como elevadores e banheiros, o recurso narrativo visual
Notícias relacionadas:
Em entrevista à Agência Brasil, a gerente de Conteúdo do Museu do Amanhã, Camila Oliveira, destacou que essas iniciativas transformam "a visita em uma experiência de coparticipação, em que a pessoa não precisa adaptar-se ao espaço, mas encontra um espaço que se reorganiza com ela". "Isso promove bem-estar, prolonga a permanência e fortalece vínculos de pertencimento", completou.
Setembro Verde
Além das adições permanentes ao espaço, o Museu do Amanhã preparou
Notícias relacionadas:
Já o Museu do Jardim Botânico vai realizar uma edição especial do Domingo Acessível, dedicado a ações educativas, sensoriais e inclusivas, voltadas ao público com deficiência e seus acompanhantes. A iniciativa, lançada em julho, ocorre sempre no último domingo do mês, de forma gratuita e aberta ao público.
A programação inclui interpretação em Libras, materiais táteis, mediação sensorial e estratégias que estimulem a autonomia e o protagonismo dos participantes.
O vice-presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas (Autistas Brasil),
Notícias relacionadas:
- Artista com baixa visão fala da potência de pessoas com deficiência.
- Deficiência visual e dança: "Nos palcos, sinto que posso voar".
- Acesso a livros de autores com deficiência ainda enfrenta barreiras.
*Estagiária sob supervisão de Gilberto Costa.