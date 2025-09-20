Topo

Notícias

Verstappen conquista pole do GP do Azerbaijão; Bortoleto larga em 13º

20/09/2025 11h03

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a pole position do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1 após uma classificação marcada por seis interrupções no circuito de rua de Baku, neste sábado (20). 

O tetracampeão mundial superou o espanhol Carlos Sainz (Williams) e o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) após o caos, enquanto as McLarens do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri largarão em sétimo e nono lugar no grid, respectivamente.

O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, vai iniciar a corrida da 13ª posição.

nb/pm/aam

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Tarifas dos EUA desaceleram produção chinesa de artigos para a Copa de 2026

Brasileiro Caio Bonfim faz história com medalha de ouro no mundial com marcha atlética de 20 km

Verstappen leva pole do GP do Azerbaijão em classificação caótica; Bortoleto larga em 13º

Tribunal do Equador suspende referendo de Noboa para instalar Constituinte

Homem suspeito de ser mandante de invasão a hospital no Rio é morto

GP do Azerbaijão vai permanecer no calendário da Fórmula 1 até 2030

Hamas publica fotos de reféns e diz que ofensiva é perigosa para sequestrados

"Jesus de bolso": o dilema ético de chatbots de IA religiosos

Em Roma, Flávio Bolsonaro chama PEC da Blindagem de PEC da 'Sobrevivência'

Líder Liverpool vence Everton (2-1) e mantém campanha 100% na Premier League

Zelensky anuncia reunião com Trump na ONU e deve pedir novas sanções contra Rússia