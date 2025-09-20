Topo

Mãe de jovem mantida em cárcere pelo padrasto no PR também era violentada

A mãe relatou que também era violentada pelo marido; o homem é suspeito de manter a enteada em cárcere por 22 anos e abusar sexualmente dela - Reprodução/RPCTV
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

20/09/2025 05h30

A mãe da jovem que foi mantida em cárcere privado e abusada pelo padrasto por 22 anos, em Araucária (PR), também era vítima de abusos cometidos pelo suspeito.

O que aconteceu

Mãe da jovem é considerada uma outra vítima do agressor. A mulher, que não teve a identidade revelada, é tratada como testemunha pela Polícia Civil do Paraná.

Ela era submetida a diversos episódios de abusos físicos e psicológicos. Alguns dos episódios de violência foram praticados na frente da filha dela.

Mulher se separou do suspeito quando a filha tinha 10 anos. Entretanto, elas continuaram morando no mesmo quintal do homem por uma questão de dependência financeira.

Mãe afirma que só soube agora que a filha era abusada pelo padrasto desde os 7 anos. "Quando a gente se separou, a gente ficou morando na casa da frente e ele nos fundos. Eu ia trabalhar e ela ficava em casa. Eu não percebi em momento nenhum [os abusos]", declarou em entrevista à RPC, afiliada da TV Globo no estado.

Ela contou que sabia que o ex-marido havia engravidado sua filha quando a jovem era adolescente. Na entrevista, a mulher afirmou que na época tentou retirar a filha da situação de abuso, mas não conseguiu. Nesse mesmo período, a genitora foi morar em outro endereço e a garota continuou na casa do padrasto.

Mãe também diz que não sabia da situação de cárcere privado vivida pela filha, e que fazia visitas esporádicas para ver os netos. "Ele começou a colocar câmeras lá fora [de casa], depois que ele começou a colocar câmeras dentro de casa, mas a gente achava que era por segurança dela e das crianças".

Vítima era ameaçada

Jovem classificou o padrasto como uma pessoa agressiva. "Eu tinha muito medo e ainda tenho", afirmou a mulher à RPC.

Segundo a vítima, o homem era possessivo e falava que "só a morte" separaria os dois. "Dizia que se eu não fosse dele, não seria de mais ninguém, que nossa separação seria só a morte", declarou.

Mulher, que morava em Araucária (PR), engravidou pela primeira vez aos 15 anos, mas vivia abusos sexuais desde os sete. Ela contou que, quando o suspeito deixou a mãe dela, foi forçada a se relacionar com ele. No total, teve três filhos do padrasto.

Relembre o caso

Vítima conseguiu escapar do cárcere na terça-feira em Araucária (PR). Ela disse que precisava levar os filhos a uma consulta médica, mas foi para a delegacia da cidade e denunciou o padrasto. As informações são da Polícia Civil do Paraná.

Ela raramente tinha permissão para sair de casa e teve três filhos com o padrasto. O suspeito também forçava a enteada a manter relações sexuais com outros homens e gravava os abusos, segundo o delegado do caso, Eduardo Kruger.

Delegado disse que o padrasto mantinha controle emocional sobre a vítima para mantê-la em cárcere. Além de ser abusada sexualmente, ela também sofria abusos físicos, psicológicos e era monitorada por câmeras de segurança.

Padrasto foi preso em flagrante após a jovem procurar a delegacia. A Justiça do Paraná converteu a prisão para preventiva.

Suspeito por estupro de vulnerável, estupro, privação de liberdade e violência psicológica. Somadas, as penas podem ultrapassar cem anos de prisão.

Por se tratar de um crime de abuso sexual, as identidades dos envolvidos não foram divulgadas. Por esse motivo, o UOL não conseguiu localizar a defesa do suspeito.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — Central de Atendimento à Mulher — e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

