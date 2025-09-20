Topo

Loção corporal promete hidratação por até 48h: 'Hidrata a pele muito bem'

Loção intensiva Norwegian auxilia na restauração da barreira da pele
Loção intensiva Norwegian auxilia na restauração da barreira da pele Imagem: Reprodução/ Amazon
do UOL

Colaboração para o Guia de Compras UOL

20/09/2025 08h00

Peles ressecadas e sensíveis exigem uma rotina de cuidados extras para preservar a saúde e a barreira natural da pele. Pensando nisso, o Guia de Compras UOL encontrou a loção hidratante corporal Norwegian da Neutrogena, que faz sucesso pela hidratação intensiva.

O produto registra mais de 1,5 mil avaliações e teve mais de 1 mil vendas no mês passado. Confira mais informações sobre o hidratante e as principais avaliações de quem o comprou:

O que diz a Neutrogena sobre o hidratante?

Com fragrância leve;

Respeita o pH natural da pele;

Promete hidratação imediata e prolongada por até 48 horas;

Fórmula não oleosa e de rápida absorção;

Reduz o aspecto esbranquiçado e descamado causado por ressecamento excessivo;

Possui a tecnologia TripleLip reparadora, que forma uma camada protetora para reparar a barreira cutânea;

Fórmula com glicerina e aveia probiótica para fortalecer a microbiota da pele;

Indicado para todos os tipos de pele, principalmente seca e extrasseca.

O que diz quem comprou?

A nota média do produto é de 4,8 estrelas (máximo de 5). De acordo com os consumidores, os principais pontos positivos foram a hidratação, o ótimo custo-benefício e a duração na pele.

Hidrata a pele muito bem, não tem fragrância e absorve rápido. Uso na minha bebê desde os 8 meses por recomendação de pediatra. Excelente. Ana Márcia

Minha dermatologista me passou alguns produtos para tratamento de pele extrasseca, este apresentou o melhor custo-benefício, pelo valor e pela quantidade da embalagem. Nadille Honório Ferreira

Este é um produto que uso há anos. Foi indicado por uma dermatologista. É excelente. Até agora, o melhor que conheço para a minha pele muito ressecada. Resolve e não deixa a pele grudenta. Dayra

Este produto é muito bom, é o que tem ajudado com a pele descamativa de dermatite ocre, pois possui glicerina, e estou utilizando por orientação médica. O produto vem ajudando a hidratar a pele, recomendo. Ele deixa uma camada de proteção na pele que, até passando água, demora a sair. É muito bom. Ligia

Pontos de atenção

Outros consumidores criticam o cheiro do produto e relatam reações ao usar o hidratante:

É excelente, porém não posso usar no decote, nem pescoço, nem costas e nem região dos ombros porque gerou espinhas. É um creme denso, então, para mim, que tenho pele oleosa só funciona nas pernas, região abdominal e até nos cotovelos. Romina

A entrega demorou horrores e um dos frascos veio com o dosador estragado. Mas o creme é muito bom. Leda Castaño

Produto bem hidratante e sem cheiro. Único problema, para mim, é que fica branco quando passamos na pele e tem que esfregar bem até sumir o branco do hidratante. Agnes

Foi recomendado pela dermatologista. Hidrata bem e a textura é boa, mas, apesar de ser sem fragrância, o cheiro não é um dos mais agradáveis. Tatiana Ribeiro

Outros produtos de sucesso da marca

*Com informações de texto publicado em 07/03/2025.

