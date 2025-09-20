Ronilso: Debate sobre possível punição a Eduardo Bolsonaro precisa avançar

O debate sobre as possíveis punições pela atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos precisa caminhar rápido no Congresso, avalia o colunista Ronilso Pacheco no UOL News, do Canal UOL. Para o colunista, o parlamentar ataca a soberania nacional e trata as sanções dos EUA como uma arma que ele teria o poder de usar a todo momento.

Na noite de sexta-feira (19), Eduardo insinuou que o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), que foi indicado para relator do "PL da dosimetria", poderia ser alvo de sanções dos Estados Unidos.

É uma falta de noção da realidade profundamente estranha. Esse debate sobre as punições é algo que deveria avançar, inclusive com muita velocidade, no parlamento brasileiro, porque é assim a todo momento: cerceando, atacando e provocando qualquer parlamentar que faça qualquer coisa que ele entenda que está fora do lugar. Ronilso

Ronilso aponta que Eduardo Bolsonaro trata as sanções do governo Trump ao Brasil como arma pessoal e amplia seu desgaste político desde que se mudou para os Estados Unidos, gerando críticas e exposição internacional.

Agora ele está assim. Não gostou, manda sancionar. Eu realmente acho que o Eduardo cada vez mais se perde no personagem em termos de incidência e de alcance do seu poder real. Ronilso

Eduardo segue nos Estados Unidos, onde atua junto a membros do governo de Donald Trump por sanções ao Brasil em troca de uma anistia que beneficie o pai e ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, além de aliados.

Veja a íntegra:

*Com Estadão Conteúdo