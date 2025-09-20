Líder Liverpool vence Everton (2-1) e mantém campanha 100% na Premier League

O Liverpool venceu o clássico contra o Everton por 2 a 1 neste sábado (20), em Anfield, chegando assim à quinta vitória em cinco jogos da Premier League.

O atual campeão inglês abriu 2 a 0 em menos de trinta minutos, mas perdeu o controle e a solidez no segundo tempo, um mau hábito que vem sofrendo neste início de temporada e que foi aproveitado por Idrissa Gueye (58').

A equipe comandada pelo técnico Arne Slot conseguiu resistir até o final, em um dos clássicos mais intensos da Inglaterra.

Em um duelo acirrado, o treinador optou por deixar seus dois reforços, Florian Wirtz e Alexander Isak, no banco. O primeiro ainda não se adaptou à intensidade da Premier League, e o segundo está sem ritmo.

Em seu lugar, Hugo Ekitiké, que também chegou nesta temporada, teve uma atuação completa na posição de camisa 9, com excelente envolvimento defensivo, bastante movimentação ofensiva e o segundo gol do Liverpool.

O holandês Ryan Gravenberch lhe deu um passe preciso, que ele dominou e finalizou por entre as pernas do goleiro Jordan Pickford (29'). Foi seu terceiro gol no campeonato inglês.

Gravenberch, um dos jogadores-chave neste início da temporada dos 'Reds', abriu o placar com um toque sutil, mas brilhante, finalizando um cruzamento perfeito de Mohamed Salah por cima da defesa (11').

No segundo tempo, no gol do Everton, a defesa do Liverpool cedeu espaço e permitiu uma bela jogada ofensiva: Jack Grealish avançou pela direita e cruzou, Iliman Ndiaye deu assistência para Gueye, que chutou forte (58').

Com 15 pontos, o Liverpool tem seis de vantagem sobre seu perseguidor mais próximo, o Arsenal (2º), que recebe o Manchester City (8º, 6 pontos) no domingo.

Os 'Reds' ainda não perderam um clássico diante de sua torcida no século 21: o Everton, no entanto, venceu um nesses 25 anos em Anfield... Mas isso foi em 2021, em um estádio vazio devido à pandemia de Covid.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Liverpool - Everton 2 - 1

Burnley - Nottingham

Brighton - Tottenham

West Ham - Crystal Palace

Wolverhampton - Leeds

(13h30) Manchester United - Chelsea

(16h00) Fulham - Brentford

- Domingo:

(10h00) AFC Bournemouth - Newcastle

Sunderland - Aston Villa

(12h30) Arsenal - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 15 5 5 0 0 11 5 6

2. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8

3. Tottenham 9 4 3 0 1 8 1 7

4. AFC Bournemouth 9 4 3 0 1 6 5 1

5. Chelsea 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Sunderland 7 4 2 1 1 5 3 2

7. Everton 7 5 2 1 2 6 5 1

8. Manchester City 6 4 2 0 2 8 4 4

9. Crystal Palace 6 4 1 3 0 4 1 3

10. Newcastle 5 4 1 2 1 3 3 0

11. Fulham 5 4 1 2 1 3 4 -1

12. Brentford 4 4 1 1 2 5 7 -2

13. Brighton 4 4 1 1 2 4 6 -2

14. Manchester United 4 4 1 1 2 4 7 -3

15. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4

16. Leeds 4 4 1 1 2 1 6 -5

17. Burnley 3 4 1 0 3 4 7 -3

18. West Ham 3 4 1 0 3 4 11 -7

19. Aston Villa 2 4 0 2 2 0 4 -4

20. Wolverhampton 0 4 0 0 4 2 9 -7

