Lens inflige primeira derrota ao Lille (3-0) no Francês

O Lens foi o primeiro time a vencer o Lille nesta temporada, neste sábado (20), pela quinta rodada da Ligue 1, em que o Rennes sofreu um empate no último minuto fora de casa contra o vizinho Nantes.

Sob a chuva torrencial no Stade Bollaert, os 'Dogos' desperdiçaram a oportunidade oferecida pelo "Derby du Nord" francês de assumir a liderança à frente do PSG, que visita o Olympique de Marselha no domingo.

Com Olivier Giroud como capitão, o Lille decepcionou e sucumbiu à intensidade do time da casa, para quem Wesley Saïd (28'), Florian Thauvin (43') e Rayan Fofana (52') marcaram os gols da vitória.

Com 10 pontos, os jogadores comandados pelo técnico Bruno Genesio estão na terceira colocação, dois pontos atrás de Lyon e PSG, com o Lens logo atrás (5º, 9 pontos).

O Rennes (7º) de Habib Beye desperdiçou uma vantagem no placar de 2 a 0 e acabou empatando em 2 a 2 com o Nantes (14º).

E após três derrotas consecutivas, o Brest (13º) de Eric Roy conquistou seus primeiros três pontos com uma vitória em casa por 4 a 1 sobre o Nice (11º), que vai receber a Roma na quarta-feira pela Liga Europa.

--- Jogos da 5ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lyon - Angers 1 - 0

- Sábado:

Nantes - Rennes 2 - 2

Brest - Nice 4 - 1

Lens - Lille 3 - 0

- Domingo:

(10h00) Paris FC - Strasbourg

(12h15) Auxerre - Toulouse

Le Havre - Lorient

Monaco - Metz

(15h45) Olympique de Marselha - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 12 4 4 0 0 10 3 7

2. Lyon 12 5 4 0 1 7 3 4

3. Lille 10 5 3 1 1 13 8 5

4. Monaco 9 4 3 0 1 8 5 3

5. Lens 9 5 3 0 2 8 5 3

6. Strasbourg 9 4 3 0 1 5 3 2

7. Rennes 8 5 2 2 1 7 8 -1

8. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5

9. Toulouse 6 4 2 0 2 7 8 -1

10. Paris FC 6 4 2 0 2 7 9 -2

11. Nice 6 5 2 0 3 6 9 -3

12. Angers 5 5 1 2 2 3 4 -1

13. Brest 4 5 1 1 3 9 11 -2

14. Nantes 4 5 1 1 3 3 5 -2

15. Le Havre 3 4 1 0 3 5 7 -2

16. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3

17. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

18. Metz 1 4 0 1 3 3 8 -5

