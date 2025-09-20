Kleber Mendonça Filho é homenageado na abertura do Festival de Biarritz com exibição de O Agente Secreto

O Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz começou neste sábado (20), no balneário localizado no sudoeste da França, com a exibição de um filme brasileiro na sessão de abertura. O Agente Secreto, já premiado em maio no Festival de Cannes, deu as boas-vindas ao público do tradicional evento, que reúne, até sexta-feira (26), os maiores nomes do cinema latino-americano e coproduções com países europeus. O diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho foi o grande homenageado da noite.

O Festival de Cinema Latino-Americano de Biarritz começou neste sábado (20), no balneário localizado no sudoeste da França, com a exibição de um filme brasileiro na sessão de abertura. O Agente Secreto, já premiado em maio no Festival de Cannes, deu as boas-vindas ao público do tradicional evento, que reúne, até sexta-feira (26), os maiores nomes do cinema latino-americano e coproduções com países europeus. O diretor pernambucano Kleber Mendonça Filho foi o grande homenageado da noite.

Por Maria Paula Carvalho, enviada especial da RFI a Biarritz

Kleber Mendonça Filho conhece bem o festival de Biarritz, onde já exibiu seus filmes e foi curador de uma mostra dedicada ao Brasil. Este ano, o cineasta retorna para apresentar o seu novo longa: O Agente Secreto (2025).

Antes da projeção na Gare du Midi ? um dos principais espaços do festival ? ele recebeu o "Abraço de Honra", homenagem concedida pelo conjunto de sua carreira. A distinção celebra artistas e intelectuais que representam a América Latina. Antes dele, os mexicanos Gael García Bernal e Alfonso Cuarón também foram agraciados.

Ao receber o troféu, Kleber Mendonça Filho agradeceu aos organizadores "por todas as imagens da América Latina que o festival exibe há mais de 30 anos". Em referência ao nome do prêmio ? Abraço de Honra ?, o cineasta contou que, durante as filmagens de O Agente Secreto, pesquisou "a melhor maneira de filmar um abraço". Em tom bem-humorado, acrescentou: "Os brasileiros gostam de acreditar que dão os melhores abraços", arrancando risos e aplausos do público.

O presidente do festival, Serge Fohr, destacou que a homenagem ao diretor pernambucano coincide com o "Ano do Brasil na França", celebrado em 2025.

Diretor de filmes como Retratos Fantasmas (2023), Bacurau (2019) ? vencedor do Prêmio do Júri em Cannes ? e Aquarius (2016), Kleber transporta, desta vez, o espectador para o Brasil de 1977, em plena ditadura militar. É nesse contexto que se desenrola a história de Marcelo, protagonista de O Agente Secreto, um homem que, fugindo de um passado traumático, chega ao Recife durante o Carnaval.

O longa marca a primeira colaboração entre Kleber Mendonça Filho e o ator Wagner Moura. A parceria rendeu frutos: o diretor conquistou a Palma de Ouro de Melhor Direção em 2025, enquanto Moura levou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cannes deste ano.

Com aclamação da crítica e destaque nos principais festivais internacionais, O Agente Secreto consolida Kleber Mendonça Filho como um dos grandes nomes do cinema mundial contemporâneo.

Nesta noite, em Biarritz, a produtora do filme, Emilie Lesclaux ? francesa radicada no Brasil, esposa e sócia de Kleber Mendonça, e mãe de seus filhos gêmeos ? foi convidada a destacar as principais qualidades do diretor. Emocionada, ela afirmou que, ao longo de 20 anos de trabalho conjunto, acompanhou de perto a construção da filmografia do cineasta. "Tenho muito orgulho dos filmes que ele fez, desde os curtas-metragens. Este prêmio em Biarritz tem um significado especial, pois é um festival que frequentei por muitos anos com minha mãe, que é argentina", declarou.

O casal mencionou as cenas filmadas no histórico Cinema São Luiz, no Recife, como um dos pontos altos do longa-metragem ? uma homenagem à cidade onde Kleber Mendonça Filho cresceu.

Falando em francês, o diretor relembrou os últimos momentos das filmagens: "Foi incrível, uma experiência fantástica", concluiu.

O Agente Secreto tem estreia marcada no Brasil para o dia 6 de novembro.