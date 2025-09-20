Israel segue com ataques à Cidade de Gaza, e 34 palestinos são mortos

JERUSALÉM (Reuters) - As forças armadas de Israel mantiveram seu ataque à Cidade de Gaza e à Faixa de Gaza em geral neste sábado, desmantelando poços subterrâneos e estruturas com armadilhas em ataques que deixaram 34 palestinos mortos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.

O ataque ocorreu no momento em que dez países, incluindo Austrália, Bélgica, Reino Unido e Canadá, estão programados para reconhecer formalmente um Estado palestino independente na segunda-feira, antes da reunião anual de líderes na Assembleia Geral da ONU.

A campanha de demolição militar intensificada de Israel, que tem como alvo prédios altos na Cidade de Gaza, começou esta semana, juntamente com um ataque terrestre.

Suas forças, que controlam os subúrbios do leste da cidade de Gaza, têm atacado nos últimos dias as áreas de Sheikh Radwan e Tel Al-Hawa, de onde se posicionariam para avançar sobre as partes central e oeste da cidade, onde a maior parte da população está abrigada.

Os militares estimam que demoliram até 20 blocos de torres da Cidade de Gaza nas últimas duas semanas e acreditam que cerca de 350.000 pessoas deixaram a Cidade de Gaza desde o início de setembro. No entanto, outras 600.000 pessoas permanecem no local.

Nessa contagem, estão incluídos alguns dos reféns israelenses mantidos pelo grupo militante Hamas.

A ala militar do Hamas divulgou uma imagem dos reféns no site de mensagens Telegram no início do sábado, alertando que suas vidas estavam em risco devido à operação militar de Israel na Cidade de Gaza.

Em quase dois anos de combates, a ofensiva de Israel matou mais de 65.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza, espalhou a fome, demoliu a maioria das estruturas e deslocou a maior parte da população, em muitos casos várias vezes.

Israel diz que a crise de fome em Gaza tem sido exagerada e que o Hamas poderia acabar com a guerra se se rendesse, libertasse os reféns israelenses, se desarmasse e se dissolvesse. O Hamas diz que não se desarmará até que um Estado palestino seja estabelecido.