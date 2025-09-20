Topo

Homem suspeito de ser mandante de invasão a hospital no Rio é morto

Crimonosos estavam armados com fuzis quando invadiram Hospital Municipal Pedro 2º - Reprodução de vídeo
Crimonosos estavam armados com fuzis quando invadiram Hospital Municipal Pedro 2º Imagem: Reprodução de vídeo
Do UOL, no Rio

20/09/2025 11h56Atualizada em 20/09/2025 11h59

Um homem identificado como um dos responsáveis pela invasão ao Hospital Pedro 2º, na Zona Oeste do Rio, foi encontrado morto por policiais civis.

O que aconteceu

A polícia afirma que ele foi morto por milicianos. De acordo com a corporação, o criminoso estava sendo monitorado pela investigação.

Um colete da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais) estava junto ao corpo. A polícia diz se tratar de um colete falsificado e não informou onde o criminoso foi encontrado.

Na invasão, grupo procurava homem que teria trocado a milícia pelo Comando Vermelho pouco antes do crime. A PM fez uma operação para buscar pelos suspeitos na favela do Gouveia, no bairro de Santa Cruz, área de conflito entre o grupo paramilitar e a facção criminosa.

Criminosos invadiram hospital para executar desafeto

Um grupo de homens armados entrou pelo estacionamento e seguiu para o centro cirúrgico do Hospital Pedro 2º. A movimentação foi gravada por câmeras de segurança usadas pela polícia para identificar os suspeitos.

Um dos suspeitos estava vestido de policial civil. No vídeo, é possível ver que o homem que usa um fuzil para render os guardas na entrada do estacionamento está com uma camisa com a sigla da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais.

Eles buscavam por um paciente que tinha levado nove tiros pouco tempo antes. No momento, porém, o homem já havia deixado o centro cirúrgico e foi levado para a enfermaria do hospital, não sendo encontrado durante a invasão.

