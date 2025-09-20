Topo

Homem é preso em SP por manter família em situação análoga à escravidão

Família trabalhava até 16 horas por dia, dormia na própria oficina e recebia alimentação insuficiente; polícia militar levou a família e o suspeito para a delegacia - Divulgação/PM
Imagem: Divulgação/PM
do UOL

Do UOL, em São Paulo

20/09/2025 19h08Atualizada em 20/09/2025 19h08

Um homem foi preso em flagrante hoje em Arujá (SP) por manter uma família em condições análogas à escravidão em uma oficina de costura.

O que aconteceu

Mulher, de origem boliviana, relatou à Polícia Militar que ela e sua família estariam trabalhando há cerca de três meses sem receber salários. Além dela, o marido e dois filhos menores de idade estavam submetidos às condições precárias.

Família trabalhava até 16 horas por dia, dormia na própria oficina e recebia alimentação insuficiente — apenas para os adultos. A comida fornecida consistia em restos de frango.

Parente da mulher custeou a vida da família para o Brasil. Segundo a denúncia, o parente, que é responsável pela oficina de costura, os obrigava a trabalhar para quitar a suposta dívida referente às passagens e despesas da viagem.

Polícia foi até o local e constatou as condições precárias descritas. O responsável pela oficina confirmou que não efetuava o pagamento dos salários sob a alegação da dívida.

Homem recebeu voz de prisão em flagrante por colocar pessoas em condições análogas à escravidão. Ele foi conduzido à Delegacia de Arujá, junto às vítimas, para os devidos procedimentos legais.

Polícia não divulgou o nome do suspeito. O espaço segue aberto para manifestação.

