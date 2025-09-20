Homem armado se passa por policial e é preso no local do funeral de Kirk

Um homem armado, que tentava se passar por policial, foi preso na noite de ontem no local onde amanhã será realizado o funeral do ativista conservador Charlie Kirk, assassinado em 10 de setembro. A informação é do The Washington Post.

O que aconteceu

Homem portava armas de fogo e facas. Ele foi visto "exibindo comportamento suspeito" dentro do Estádio State Farm em Glendale, no Arizona, disse o chefe de comunicações do Serviço Secreto, Anthony Guglielmi, ao jornal.

Ao ser abordado por agentes, suspeito mentiu, afirmando ser da polícia. As autoridades do Arizona estão investigando o que o homem fazia no local. A identidade dele não foi revelada.

Funeral será em estádio para 63 mil pessoas e terá presença de Trump

Casa do Arizona Cardinals, da NFL, tem capacidade para mais de 63 mil pessoas. Os organizadores esperam lotação máxima.

Portões serão abertos às 8h local (12h em Brasília) e programação está agendada para começar às 11h (15h em Brasília). Além do funeral, a Turning Point USA — organização cofundada por Kirk — realizará um culto em homenagem ao ativista.

Presidente dos EUA, Donald Trump confirmou presença. Na semana passada, o republicano disse à imprensa que planeja discursar no funeral: "Teremos um estádio, e aposto que esse estádio estará bem lotado, talvez completamente lotado. Vai ser grande. Estarei no estádio e acho que direi algumas palavras".

Organizadores do evento também confirmaram discurso da viúva, Erika Kirk, do vice-presidente dos EUA, J.D. Vance, e de outras sete pessoas. São elas: o secretário de Estado, Marco Rubio; o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.; o secretário de Defesa, Pete Hegseth; a diretora de Inteligência, Tulsi Gabbard; o apresentador Tucker Carlson; o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, Stephen Miller; e o diretor do gabinete de pessoal presidencial da Casa Branca, Sergio Gor.

Evento será teste para o Serviço Secreto

Pelo seu tamanho e características, evento em estádio será teste em momento de hostilidades. Uma das características da arena é ter teto retrátil, o que significa que pode estar fechado ou aberto durante o evento. Locais abertos costumam representar dificuldades maiores de monitoramento.

Este local pode ser visto como um alvo atraente para um agente hostil devido à sua visibilidade. O potencial [do funeral] de ser interrompido por uma série de ameaças diferentes, ou mesmo pela ameaça de uma ameaça, é algo em que as autoridades policiais precisam realmente se concentrar e, em seguida, implementar os protocolos de mitigação imediatamente.

Jonathan Wackrow, ex-agente do Serviço Secreto dos EUA, à CNN

Segurança da região foi reforçada assim que evento foi confirmado. Conforme a emissora, agentes instalaram sensores magnéticos e outros equipamentos pelo estádio, estão monitorando o interior e o exterior do espaço, e preparam um plano de risco.