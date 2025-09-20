Topo

Notícias

Funeral de Charlie Kirk acontece neste domingo com a presença de Trump

20/09/2025 15h52

O funeral do influenciador conservador Charlie Kirk, assassinado há quase duas semanas em Utah, acontece neste domingo (21) no estádio State Farm, em Glendale, na região metropolitana de Phoenix, Arizona. A cerimônia, que contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e de outros republicanos de destaque, será um teste para o serviço secreto americano.

O estádio deve ficar lotado, e os EUA prepararam um grande esquema de segurança para o funeral. O ativista conservador pró-Trump Charlie Kirk, de 31 anos, foi morto enquanto discursava em um debate na Universidade de Utah Valley, no dia 10 de setembro. Ele foi baleado no pescoço.

O suposto atirador, Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso no dia seguinte e indiciado por homicídio qualificado. Ele pode ser condenado à pena de morte. O assassinato levanta preocupações sobre o aumento dos níveis de violência política nos Estados Unidos.Também desencadeou uma onda de censura contra pessoas que criticavam as falas de Kirk e a ultradireita.

Após sua morte, o corpo de Kirk foi transportado de Utah para o Arizona, onde morava, a bordo do Air Force 2. O traslado foi acompanhado pelo vice-presidente americano, JD Vance. O influenciador era um defensor e aliado do governo Trump.

Celebrar o "legado duradouro"

O Turning Point USA, movimento político fundado por Kirk para mobilizar jovens eleitores conservadores, confirmou que o funeral será público para celebrar a "vida notável e o legado duradouro" do influenciador.

A cerimônia começa na manhã de domingo. O estádio State Farm tem capacidade para 63 mil pessoas e é a arena do Arizona Cardinals, time de futebol americano (NFL). O público precisou se inscrever para assistir ao evento, e os ingressos serão distribuídos por ordem de chegada.

O Arizona era o estado onde Kirk vivia com a esposa e os dois filhos. É também a sede do movimento político que ele fundou.

Personalidades presentes

O funeral contará com a presença de várias das personalidades conservadoras mais proeminentes do país. O presidente Trump, que culpou a esquerda radical pelo crime, confirmou sua participação no dia seguinte ao assassinato. "Quando for, eu vou", disse. "Me pediram para ir e acho que tenho a obrigação de fazer isso", declarou.

Trump fará um discurso durante a cerimônia, de acordo com o programa divulgado pelo Turning Point. O vice-presidente Vance e a viúva de Kirk, Erika, também discursarão. Em sua primeira declaração pública após o assassinato, Erika prometeu que a "missão poderosa" do marido "vai continuar" e que "os malfeitores não fazem ideia do que desencadearam em todo o país e no mundo".

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, são outros convidados de alto nível que irão ao Arizona para homenagear Kirk.

(RFI com agências)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Com gol de Militão, Real Madrid vence Espanyol (2-0) e lidera LaLiga

Funeral de Charlie Kirk acontece neste domingo com a presença de Trump

Funcionário da Casa Branca diz que taxa de US$100.000 para visto H-1B vale para novos pedidos

Prefeito de cidade da PB filmado com bolsa de dinheiro nega corrupção

Presidente do Irã diz que país pode superar eventual retorno de sanções

MP pede 'suspensão imediata' de obras do Metrô por risco a moradores

Trump adverte Venezuela para que receba prisioneiros ou enfrentará um preço "incalculável"

Bomba da 2ª Guerra obriga evacuação de 6 mil em Hong Kong

Irã suspenderá cooperação com órgão nuclear se sanções forem restabelecidas

SP: Nunes cancela contrato com empresa que gere Theatro Municipal após post sobre Charlie Kirk

Norte-americanos terão 6 dos 7 assentos na diretoria de operações do TikTok nos EUA, diz Casa Branca