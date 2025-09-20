Topo

Notícias

FMI: México deve crescer 1% em 2025 e só retomar fôlego em 2026 com avanço de 1,5%

São Paulo

20/09/2025 07h30

A economia mexicana deve crescer 1% este ano, acelerando a 1,5% em 2026, avaliou o Fundo Monetário Internacional (FMI) em comunicado divulgado na sexta-feira, 19, no âmbito da Consulta do Artigo IV de 2025. O organismo destacou que a atividade segue "fraca" em termos de consumo e investimento, em meio a consolidação fiscal, política monetária ainda restritiva e tensões comerciais com os Estados Unidos, embora as exportações tenham mostrado resiliência.

Segundo o Fundo, a inflação mexicana está moderando e deve convergir para a meta de 3% do banco central, conhecido como Banxico, no segundo semestre de 2026. Ainda assim, os técnicos alertam que o afrouxamento monetário deve continuar apenas "quando ficar mais claro" que os preços estão no caminho do objetivo.

O comunicado estima que o déficit público deverá alcançar 4,3% do PIB em 2025, acima da meta de 3,9%, e que, sem ajustes adicionais, a dívida poderá atingir 61,5% do PIB até 2030.

Para o FMI, é necessária "uma consolidação mais ambiciosa e antecipada" para conter o endividamento e preservar espaço fiscal. Entre as recomendações estão ampliar a arrecadação via reforma tributária e fortalecer empresas estatais, em especial a Pemex, de petróleo e gás, com maior participação privada.

O Fundo também afirma que os riscos de estabilidade financeira parecem baixos, mas ressalta a importância de promover mais concorrência no sistema bancário e melhorar a coordenação regulatória. Já para destravar crescimento de longo prazo, a prioridade deve ser "fechar lacunas de infraestrutura, fortalecer o Estado de Direito e aprofundar a integração com parceiros globais".

Na avaliação do FMI, o México precisa enfrentar gargalos de investimento, baixa participação feminina no mercado de trabalho e a persistência da informalidade. O organismo ainda destacou que crime e governança seguem como entraves ao crescimento, defendendo avanços nas reformas institucionais e na luta contra a corrupção.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Governo de SP amplia controle de água em reservatórios por queda nos níveis e falta de chuvas

Ciberataque afeta principais aeroportos europeus

Ataque cibernético cancela voos e provoca atrasos em aeroportos europeus

Projeto resgata lugares de memória de africanos escravizados

CPMI do INSS: quem é o advogado-ostentação que negou jurar dizer a verdade

Por quer Brigitte Macron dará aos EUA 'prova científica' de que é mulher?

Entre cristãos e radicais: quem domina a extrema direita nos EUA sem Kirk

'PEC da Blindagem põe crime organizado na política', diz presidente da CCJ

Mãe de jovem mantida em cárcere pelo padrasto no PR também era violentada

O que se sabe do voo 'preso no ar' após controlador aéreo dormir no plantão

Como Paulinho da Força foi de derrotado em 2022 a relator do PL da Anistia