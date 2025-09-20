Topo

Notícias

Flamengo, Corinthians e Cruzeiro lideram arrecadação de campanha da Brahma

O ex-jogador Ronaldo Nazário é o garoto-propaganda da "SAB" - Divulgação
O ex-jogador Ronaldo Nazário é o garoto-propaganda da 'SAB' Imagem: Divulgação
do UOL

Colaboração para o UOL, em Piracicaba (SP)

20/09/2025 05h30

Em julho deste ano, a Ambev anunciou a criação da SAB: a 'Sociedade Anônima Brahma'.

A iniciativa prometia doar um percentual da venda de produtos da linha de Brahma realizadas no Zé Delivery para os times patrocinados pela marca.

Agora, três meses após o início da ação de marketing, a empresa divulgou com exclusividade ao UOL Mídia e Marketing os clubes que mais foram beneficiados com a doação.

Ao total, mais de R$ 3 milhões serão repassados aos clubes brasileiros. Em primeiro lugar, ficou o Flamengo, que receberá quase R$ 1 milhão. Em segundo, ficou o Corinthians, com R$ 380 mil. O Cruzeiro fecha o pódio da arrecada: o time mineiro receberá R$ 310 mil.

De olho nas disputas regionais, o ranking ainda mostra Vasco na frente Botafogo e Fluminense, o Grêmio à frente do Inter e o Ceará mais bem posicionado do que o Fortaleza. Veja, abaixo, a lista dos 15 primeiros no ranking:

  1. Flamengo - R$ 948.458,84
  2. Corinthians - R$ 382.386,61
  3. Cruzeiro - R$ 310.830,91
  4. Vasco - R$ 259.290,30
  5. São Paulo - R$ 248.245,96
  6. Atlético Mineiro - R$ 233.325,60
  7. Botafogo - R$ 141.122,05
  8. Fluminense - R$ 110.154,99
  9. Grêmio - R$ 98.167,54
  10. Internacional - R$ 81.955,99
  11. Santos - R$ 71.816,97
  12. Ceará - R$ 34.210,23
  13. Fortaleza - R$ 32.471,85
  14. Vitória - R$ 27.517,95
  15. Coritiba - R$ 22.830,85

Botafoguenses, os mais 'engajados'

Segundo a cervejaria, quase 250 mil torcedores participaram da iniciativa até agora. O balanço também revela o investimento médio dos torcedores, calculado a partir da divisão do valor total de cada clube pelo número de torcedores declarados na plataforma de e-commerce.

Nesse ranking, o Botafogo fica na primeira posição. Entre as três torcidas consideradas 'mais engajadas' também aparecem Cruzeiro, Guarani, Atlético Mineiro e Vasco, que completam o ranking dos cinco primeiros da lista.

O torcedor entendeu rapidamente que há uma nova opção para demonstrar o seu amor ao clube. Pensando que 75% dos brasileiros acompanham futebol, segundo pesquisa da Opinion Box, o futuro mostra um enorme potencial para ampliar ainda mais esse apoio aos clubes.
Felipe Cerchiari, diretor de marketing de Brahma

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Ataque cibernético interrompe operações em aeroportos europeus

Revista francesa traça perfil de Alexandre de Moraes, o 'xerife da democracia' brasileira

Projeto resgata lugares de memória de africanos escravizados

Por quer Brigitte Macron dará aos EUA 'prova científica' de que é mulher?

CPMI do INSS: quem é o advogado-ostentação que negou jurar dizer a verdade

Entre cristãos e radicais: quem domina a extrema direita nos EUA sem Kirk

'PEC da Blindagem põe crime organizado na política', diz presidente da CCJ

Mãe de jovem mantida em cárcere pelo padrasto no PR também era violentada

O que se sabe do voo 'preso no ar' após controlador aéreo dormir no plantão

Como Paulinho da Força foi de derrotado em 2022 a relator do PL da Anistia

Cão sem patas anda pela 1ª vez com cadeira de rodas brasileira inédita