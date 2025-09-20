Flamengo, Corinthians e Cruzeiro lideram arrecadação de campanha da Brahma
Em julho deste ano, a Ambev anunciou a criação da SAB: a 'Sociedade Anônima Brahma'.
A iniciativa prometia doar um percentual da venda de produtos da linha de Brahma realizadas no Zé Delivery para os times patrocinados pela marca.
Agora, três meses após o início da ação de marketing, a empresa divulgou com exclusividade ao UOL Mídia e Marketing os clubes que mais foram beneficiados com a doação.
Ao total, mais de R$ 3 milhões serão repassados aos clubes brasileiros. Em primeiro lugar, ficou o Flamengo, que receberá quase R$ 1 milhão. Em segundo, ficou o Corinthians, com R$ 380 mil. O Cruzeiro fecha o pódio da arrecada: o time mineiro receberá R$ 310 mil.
De olho nas disputas regionais, o ranking ainda mostra Vasco na frente Botafogo e Fluminense, o Grêmio à frente do Inter e o Ceará mais bem posicionado do que o Fortaleza. Veja, abaixo, a lista dos 15 primeiros no ranking:
- Flamengo - R$ 948.458,84
- Corinthians - R$ 382.386,61
- Cruzeiro - R$ 310.830,91
- Vasco - R$ 259.290,30
- São Paulo - R$ 248.245,96
- Atlético Mineiro - R$ 233.325,60
- Botafogo - R$ 141.122,05
- Fluminense - R$ 110.154,99
- Grêmio - R$ 98.167,54
- Internacional - R$ 81.955,99
- Santos - R$ 71.816,97
- Ceará - R$ 34.210,23
- Fortaleza - R$ 32.471,85
- Vitória - R$ 27.517,95
- Coritiba - R$ 22.830,85
Botafoguenses, os mais 'engajados'
Segundo a cervejaria, quase 250 mil torcedores participaram da iniciativa até agora. O balanço também revela o investimento médio dos torcedores, calculado a partir da divisão do valor total de cada clube pelo número de torcedores declarados na plataforma de e-commerce.
Nesse ranking, o Botafogo fica na primeira posição. Entre as três torcidas consideradas 'mais engajadas' também aparecem Cruzeiro, Guarani, Atlético Mineiro e Vasco, que completam o ranking dos cinco primeiros da lista.
O torcedor entendeu rapidamente que há uma nova opção para demonstrar o seu amor ao clube. Pensando que 75% dos brasileiros acompanham futebol, segundo pesquisa da Opinion Box, o futuro mostra um enorme potencial para ampliar ainda mais esse apoio aos clubes.
Felipe Cerchiari, diretor de marketing de Brahma