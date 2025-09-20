Topo

Notícias

Encontro de culturas tradicionais celebra diversidade e debate justiça

20/09/2025 18h01

O 25º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros chega, neste sábado (20), ao seu último dia. Realizado anualmente desde 2001 pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge e pela Aldeia Multiétnica, o festival ocupa a Vila de São Jorge, distrito de Alto Paraíso de Goiás, na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, com atividades gratuitas e abertas ao público.

A programação incluiu shows, cortejos, apresentações teatrais, exposições artísticas, oficinas e uma feira de artesanato e produtos da sociobiodiversidade, além de debates sobre políticas culturais, ambientais e econômicas para povos tradicionais - incluindo o seminário Culturas Tradicionais e Populares e Justiça Climática: Diálogos Globais, Conhecimentos Locais, realizado em parceria com o Ministério da Cultura.

Notícias relacionadas:

"Chegamos ao final do encontro, após oito dias recebendo culturas tradicionais do Brasil todo, mestres e mestras do seminário internacional de culturas tradicionais e populares e justiça climática. O balanço que a gente faz, com muita alegria, é poder ter reunido 213 mestres para discutir políticas públicas que fortalecem a cultura tradicional do Brasil", disse o produtor cultural, criador e organizador do encontro, Juliano Basso.

Este sábado, segundo ele, transformou a Vila de São Jorge em cenário para o Encontro de Congos. O dia incluiu ainda o Encontro de Mestres e Mestras da Cultura Popular, a poesia musical de Adiel Luna e o espetáculo Dona da Casa, de Mariene de Castro e as Sambadeiras do Recôncavo Baiano. "Uma alegria muito grande poder ter participado desse encontro de culturas tradicionais durantes os últimos dias", concluiu Basso.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Sem citar Bolsonaro, Tarcísio diz que anistia não é impunidade: 'Pacificar'

Kleber Mendonça Filho é homenageado na abertura do Festival de Biarritz com exibição de O Agente Secreto

Homem é preso em SP por manter família em situação análoga à escravidão

Sete civis mortos no norte da Síria em bombardeio do Exército, diz ONG

Lens inflige primeira derrota ao Lille (3-0) no Francês

Ordenada prisão do filho do presidente da Bolívia por "violência familiar"

Robôs sobre rodas podem substituir os carros particulares?

Venezuela treina militarmente civis diante de possível ataque dos EUA

Homem armado se passa por policial e é preso no local do funeral de Kirk

Encontro de culturas tradicionais celebra diversidade e debate justiça

Avó é presa por suspeita de matar neta de 9 anos com bolo envenenado em MG