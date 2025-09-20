Topo

Notícias

Energia solar pode reduzir em até 20% a conta de luz de PMEs

Usina solar fotovoltaica em Guarulhos - Bruno Santos - 02.abr.2024/Folhapress
Usina solar fotovoltaica em Guarulhos Imagem: Bruno Santos - 02.abr.2024/Folhapress
do UOL

Neide Martingo

Colaboração para o UOL, de São Paulo

20/09/2025 05h30

A energia elétrica é um dos custos que mais pesam no orçamento das pequenas e médias empresas brasileiras. Diante de um aumento acumulado de 1.300% na conta de luz nos últimos 25 anos, quatro vezes acima da inflação, segundo a Abrace (Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres), cresce o interesse por alternativas. Uma delas é a geração distribuída (GD) de energia solar fotovoltaica, capaz de reduzir em até 20% os gastos mensais com eletricidade. Além da redução de custos na conta de luz, os benefícios incluem melhoria da imagem corporativa e vantagens competitivas em critérios ESG.

Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que a modalidade é indicada para contas a partir de R$ 500 por mês. Diferente do mercado livre de energia, voltado a grandes consumidores, a GD permite que pequenas e médias empresas tenham acesso a uma energia limpa, sustentável e mais barata, sem necessidade de investir na compra de painéis solares, explica Cícero Lima, diretor de Varejo e Marketing da Serena, empresa de investimentos em energia limpa.

Relacionadas

Uma farmácia em cada esquina: setor que só cresce fatura R$ 220 bi ao ano

Empreendedores 50+ usam presença digital para alavancar negócios

Giuliana Flores lança modelo de franquia; meta é ter até 15 lojas no 1º ano

A GD utiliza o sistema de créditos de energia: o excedente gerado é injetado na rede e convertido em créditos, que podem ser abatidos em faturas futuras, inclusive em meses de menor geração. Esse mecanismo, conhecido como net metering, permite compensar o consumo ao longo do ano.

Há dois caminhos principais e ambos podem entregar a redução de 20% mensais, variando conforme perfil tarifário, composição tarifária da distribuidora e modelo de contratação. Um deles é o PPA (Power Purchase Agreement), um contrato que a empresa compra créditos de energia de uma usina solar instalada na mesma área de concessão da distribuidora.

O desconto é contratado na origem (10% a 20% sobre o valor do crédito, por exemplo). "Na prática, a conta da distribuidora é abatida pelos créditos e a empresa paga a fatura do PPA. O saldo líquido costuma resultar em 10% a 20% de economia mensal, com zero Capex (dinheiro que uma empresa gasta para adquirir, manter ou melhorar ativos de longo prazo) e economia desde o primeiro mês", diz Anderson da Silva Jucá, professor do curso de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O outro caminho é o sistema próprio de geração com instalação de painéis na própria unidade consumidora, em telhados ou áreas disponíveis. A redução pode ultrapassar 50%, dependendo do perfil de consumo e das regras tarifárias aplicadas. "Quando há disponibilidade de área conveniente no telhado ou em solo, a geração compensa o consumo de energia (kWh). Nesse caso, quanto maior foi a taxa de simultaneidade do consumo em relação às horas de maior geração solar, melhor será o resultado financeiro", afirma o professor.

Para consumidores de baixa tensão (Grupo B) que pagam pela tarifa monômia, calculada apenas pelo consumo em kWh, sem cobrança por demanda de potência e sem variação de preço por horário, a economia na conta de luz pode superar 50%.

Segundo Jucá, a lei 14.300/2022 estabelece que, nesse modelo, o consumidor paga 45% da TUSD fio B (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) sobre a energia que injeta na rede e depois consome. Essa tarifa remunera a concessionária pelo uso da infraestrutura local, como cabos, postes e transformadores, que levam a energia até o consumidor final.

Esse percentual da TUSD fio B vai crescer 15% ao ano até 2027. Já para consumidores de alta tensão (Grupo A), que pagam pela tarifa verde ou azul, composta por demanda de potência e consumo de energia, a lógica é diferente. Nesses casos, a TE (tarifa de energia) e a TUSD variam: são mais baratas fora do horário de ponta (21 horas por dia) e muito mais caras no horário de ponta (geralmente entre 18h e 21h). Como parte dos custos vem da demanda contratada e de encargos que não podem ser compensados, a redução da conta costuma ficar entre 15% e 50%.

Dessa forma, podem ocorrer reduções ainda maiores, a depender do regime horário de consumo e da taxa de simultaneidade do consumo em relação à geração.

Para as empresas do Grupo B, consumidores de até R$ 12 mil mensais na fatura, o retorno do investimento varia de três a cinco anos. Já nas do Grupo A4, o retorno ocorre entre cinco e sete anos na maioria dos casos.

Benefícios adicionais

Além da redução de custos e da menor exposição a reajustes tarifários, a energia solar melhora a imagem corporativa das empresas, destaca o professor. Por ser uma fonte limpa e renovável, fortalece práticas ESG, reduz emissões de gases de efeito estufa e atrai clientes e investidores atentos à sustentabilidade.

"O investimento em energia solar é uma estratégia real que se traduz em benefícios operacionais, como a redução de custos de energia a longo prazo. Essa eficiência e a postura proativa de se antecipar a regulamentações ambientais mais rígidas reforçam a reputação da empresa", diz.

Cuidados antes de investir

Antes de planejar a instalação de um sistema de energia solar, o empreendedor deve verificar a legislação local, avaliar o consumo de energia, quantidade de radiação solar e a estrutura do telhado, além de contratar uma empresa especializada para o projeto e a instalação

"É preciso levar em consideração a qualidade dos materiais e a especialidade de quem vai executar. O melhor é procurar empresas que tenham conhecimento técnico e que façam o projeto da melhor forma", afirma Jucá.

Os compromissos contratuais são igualmente importantes. "Geralmente os contratos têm prazos mínimos para garantir viabilidade econômica, o que pode ser um desafio para empresas que mudam de endereço ou estrutura com frequência", lembra Eduardo Berriel, CEO da Volters.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Revista francesa traça perfil de Alexandre de Moraes, o 'xerife da democracia' brasileira

Projeto resgata lugares de memória de africanos escravizados

Por quer Brigitte Macron dará aos EUA 'prova científica' de que é mulher?

CPMI do INSS: quem é o advogado-ostentação que negou jurar dizer a verdade

Entre cristãos e radicais: quem domina a extrema direita nos EUA sem Kirk

'PEC da Blindagem põe crime organizado na política', diz presidente da CCJ

Mãe de jovem mantida em cárcere pelo padrasto no PR também era violentada

O que se sabe do voo 'preso no ar' após controlador aéreo dormir no plantão

Como Paulinho da Força foi de derrotado em 2022 a relator do PL da Anistia

Cão sem patas anda pela 1ª vez com cadeira de rodas brasileira inédita

Caio Bonfim conquista primeiro título mundial de marcha atlética do Brasil