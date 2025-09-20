Energia solar pode reduzir em até 20% a conta de luz de PMEs

A energia elétrica é um dos custos que mais pesam no orçamento das pequenas e médias empresas brasileiras. Diante de um aumento acumulado de 1.300% na conta de luz nos últimos 25 anos, quatro vezes acima da inflação, segundo a Abrace (Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres), cresce o interesse por alternativas. Uma delas é a geração distribuída (GD) de energia solar fotovoltaica, capaz de reduzir em até 20% os gastos mensais com eletricidade. Além da redução de custos na conta de luz, os benefícios incluem melhoria da imagem corporativa e vantagens competitivas em critérios ESG.

Especialistas ouvidos pelo UOL afirmam que a modalidade é indicada para contas a partir de R$ 500 por mês. Diferente do mercado livre de energia, voltado a grandes consumidores, a GD permite que pequenas e médias empresas tenham acesso a uma energia limpa, sustentável e mais barata, sem necessidade de investir na compra de painéis solares, explica Cícero Lima, diretor de Varejo e Marketing da Serena, empresa de investimentos em energia limpa.

A GD utiliza o sistema de créditos de energia: o excedente gerado é injetado na rede e convertido em créditos, que podem ser abatidos em faturas futuras, inclusive em meses de menor geração. Esse mecanismo, conhecido como net metering, permite compensar o consumo ao longo do ano.

Há dois caminhos principais e ambos podem entregar a redução de 20% mensais, variando conforme perfil tarifário, composição tarifária da distribuidora e modelo de contratação. Um deles é o PPA (Power Purchase Agreement), um contrato que a empresa compra créditos de energia de uma usina solar instalada na mesma área de concessão da distribuidora.

O desconto é contratado na origem (10% a 20% sobre o valor do crédito, por exemplo). "Na prática, a conta da distribuidora é abatida pelos créditos e a empresa paga a fatura do PPA. O saldo líquido costuma resultar em 10% a 20% de economia mensal, com zero Capex (dinheiro que uma empresa gasta para adquirir, manter ou melhorar ativos de longo prazo) e economia desde o primeiro mês", diz Anderson da Silva Jucá, professor do curso de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

O outro caminho é o sistema próprio de geração com instalação de painéis na própria unidade consumidora, em telhados ou áreas disponíveis. A redução pode ultrapassar 50%, dependendo do perfil de consumo e das regras tarifárias aplicadas. "Quando há disponibilidade de área conveniente no telhado ou em solo, a geração compensa o consumo de energia (kWh). Nesse caso, quanto maior foi a taxa de simultaneidade do consumo em relação às horas de maior geração solar, melhor será o resultado financeiro", afirma o professor.

Para consumidores de baixa tensão (Grupo B) que pagam pela tarifa monômia, calculada apenas pelo consumo em kWh, sem cobrança por demanda de potência e sem variação de preço por horário, a economia na conta de luz pode superar 50%.

Segundo Jucá, a lei 14.300/2022 estabelece que, nesse modelo, o consumidor paga 45% da TUSD fio B (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) sobre a energia que injeta na rede e depois consome. Essa tarifa remunera a concessionária pelo uso da infraestrutura local, como cabos, postes e transformadores, que levam a energia até o consumidor final.

Esse percentual da TUSD fio B vai crescer 15% ao ano até 2027. Já para consumidores de alta tensão (Grupo A), que pagam pela tarifa verde ou azul, composta por demanda de potência e consumo de energia, a lógica é diferente. Nesses casos, a TE (tarifa de energia) e a TUSD variam: são mais baratas fora do horário de ponta (21 horas por dia) e muito mais caras no horário de ponta (geralmente entre 18h e 21h). Como parte dos custos vem da demanda contratada e de encargos que não podem ser compensados, a redução da conta costuma ficar entre 15% e 50%.

Dessa forma, podem ocorrer reduções ainda maiores, a depender do regime horário de consumo e da taxa de simultaneidade do consumo em relação à geração.

Para as empresas do Grupo B, consumidores de até R$ 12 mil mensais na fatura, o retorno do investimento varia de três a cinco anos. Já nas do Grupo A4, o retorno ocorre entre cinco e sete anos na maioria dos casos.

Benefícios adicionais

Além da redução de custos e da menor exposição a reajustes tarifários, a energia solar melhora a imagem corporativa das empresas, destaca o professor. Por ser uma fonte limpa e renovável, fortalece práticas ESG, reduz emissões de gases de efeito estufa e atrai clientes e investidores atentos à sustentabilidade.

"O investimento em energia solar é uma estratégia real que se traduz em benefícios operacionais, como a redução de custos de energia a longo prazo. Essa eficiência e a postura proativa de se antecipar a regulamentações ambientais mais rígidas reforçam a reputação da empresa", diz.

Cuidados antes de investir

Antes de planejar a instalação de um sistema de energia solar, o empreendedor deve verificar a legislação local, avaliar o consumo de energia, quantidade de radiação solar e a estrutura do telhado, além de contratar uma empresa especializada para o projeto e a instalação

"É preciso levar em consideração a qualidade dos materiais e a especialidade de quem vai executar. O melhor é procurar empresas que tenham conhecimento técnico e que façam o projeto da melhor forma", afirma Jucá.

Os compromissos contratuais são igualmente importantes. "Geralmente os contratos têm prazos mínimos para garantir viabilidade econômica, o que pode ser um desafio para empresas que mudam de endereço ou estrutura com frequência", lembra Eduardo Berriel, CEO da Volters.