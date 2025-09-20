Dias Toffoli pede vista e adia julgamento sobre piso da enfermagem
O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu vista ontem e adiou o julgamento sobre o piso salarial da enfermagem.
O que aconteceu
Ministro pediu vista após voto do relator na ação, ministro Luís Roberto Barroso. Até agora, apenas o próprio Barroso votou.
Barroso apresentou voto defendendo a fixação da jornada de 40 horas semanais como referência para o cálculo do piso, reafirmando sua aplicação também ao setor privado. Para ele, a jornada de 44 horas semanais não corresponde à realidade da categoria e não é recomendada por organismos internacionais.
Piso salarial de trabalhadores do setor privado precisa ser implementado por meio de negociação coletiva, diz Barroso. Contudo, se não houver acordo, aplica-se o valor definido em lei. O piso também aplica-se aos servidores públicos federais, estaduais, municipais e de entidades filantrópicas vinculadas ao SUS.
O Piso Salarial Nacional da Enfermagem garante:
- R$ 4.750 aos enfermeiros;
- R$ 3.325 aos técnicos em enfermagem;
- R$ 2.375 aos auxiliares de enfermagem e parteiras.
Idas e vindas do piso da enfermagem
Lei do piso da enfermagem foi sancionada pelo então presidente, Jair Bolsonaro (PL), em agosto de 2022. Apesar da sanção, Bolsonaro vetou o reajuste anual, previsto no texto. Após a aprovação presidencial, estados, municípios e hospitais privados alegaram que os valores estipulados poderiam ocasionar um rombo nas contas. Em resposta a essa situação, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços recorreu ao STF.
Em setembro de 2022, Barroso acatou a ação e suspendeu a implementação do piso. Na decisão, o magistrado disse que a Confederação ofereceu "alegações plausíveis" de eventuais "demissões em massa".
Em resposta, o Congresso promulgou em dezembro de 2022 uma nova PEC, que destravava verbas para viabilizar o piso. O projeto destina recursos extras da União para os estados, Distrito Federal, municípios e entidades filantrópicas que atendem no mínimo 60% dos pacientes pelo SUS (Sistema Único de Saúde), assegurando o pagamento. Com isso, o governo Lula (PT) sancionou, em maio de 2023, uma nova lei que aloca R$ 7,3 bilhões para garantir o aumento.
Em julho de 2023, o STF reconheceu a constitucionalidade do piso da enfermagem. No dia 12 do mesmo mês, o tribunal deu 60 dias para que instituições privadas de saúde negociassem o pagamento do piso com os profissionais de enfermagem.
Na ausência de consenso entre empregadores e funcionários, o pagamento seguirá a legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Em suma, a determinação do Supremo permite que acordos coletivos no setor privado estabeleçam valores distintos do piso salarial.